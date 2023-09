Juicio hermético, sin cámaras y con la pena de muerte en el horizonte: así es el oscuro futuro de Daniel Sancho en Tailandia

Casi un mes después del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia, el autor confeso de los hechos, Daniel Sancho, permanece encerrado en una cárcel de la isla de Koh Samui a la espera de juicio y con un oscuro futuro por delante. Este es el periplo que le espera en los próximos meses al hijo del actor, Rodolfo Sancho, cuyo equipo de abogados ya trabaja para evitar la pena de muerte.

¿Cuándo se celebrará el juicio?

Aunque todavía no hay una fecha establecida, todo parece indicar que el juicio podría celebrarse a finales de año, en noviembre o diciembre, aunque podría retrasarse hasta principios de 2024. La Policía tailandesa cuenta, en principio, con un periodo de 84 días para trasladar su informe a la Fiscalía y se esperaba que lo hiciera la semana pasada ya que sus pesquisas estaban muy avanzadas. Sin embargo, todavía no ha trasladado ese escrito con sus conclusiones.

El pasado 15 de agosto, el responsable policial Surachate Hakparn, más conocido en Tailandia como Big Joke, dio por cerrada la investigación, pero la realidad es que los agentes siguen recabando pruebas de cara a la elaboración de ese informe. Según explicó el fiscal tailandés Khun Panikorn en Espejo Público, "que el juez pida tantas pruebas y ponga tanto interés es bueno para Daniel Sancho", puesto que significa que no se conforma con las conclusiones iniciales de la Policía.

¿De qué está acusado Daniel Sancho?

Las autoridades tailandesas acusan a Sancho de asesinato premeditado porque entienden que preparó el crimen a conciencia y no fue una muerte fortuita. "Antes había comprado material, como un cuchillo y una navaja. Además, la víctima tenía marcas de apuñalamiento en el lado derecho del pecho", explicó Big Joke en rueda de prensa.

La Policía también sostiene que Sancho ha confesado haber matado a Arrieta y que posteriormente descuartizó su cuerpo. Asimismo, asegura que en el crimen no participó ninguna otra persona.

¿Cómo será el juicio?

El juicio se celebrará en un tribunal cercano a la cárcel de Koh Samui en la que Sancho está encerrado, situado "a solo cuatro minutos del centro penitenciario", según avanzó el programa YAS Verano de Antena 3, que llegó a entrevistar al presidente de esa corte provincial.

La autoridad judicial de Koh Samui explicó que será un proceso totalmente hermético en el que no habrá cámaras de televisión ni prensa gráfica. "Lo que nos ha dicho es que no se pueden meter cámaras ahí, ni hacer una sola fotografía. No se podrá grabar ese juicio, los periodistas no podremos entrar ni con un boli ni con un papel, y tendremos que estar sin cruzar las piernas ni los brazos", explicó el periodista Juanjo Martínez.

¿A qué condena se enfrenta?

La policía tailandesa acusará a Sancho de asesinato premeditado y pedirá que sea condenado a pena de muerte, prevista en el Código Penal del país asiático para este tipo de delitos. Amnistía Internacional recuerda que 195 personas estaban condenadas a la pena capital en Tailandia a cierre del año pasado.

Los familiares y abogados de Sancho confían en que la Fiscalía no pida la misma condena porque el arrestado ha colaborado en la investigación y confesado el crimen. De hecho, el propio Big Joke deslizó en rueda de prensa que Sancho podría evitar la pena capital si confesaba el crimen en el juicio. En ese caso, podría ser conmutada por cadena perpetua.

Si finalmente es condenado a la pena capital, a Sancho todavía le quedaría la esperanza de que el rey de Tailandia conmutara su pena por la de cadena perpetua, una medida de gracia que el monarca acostumbra a otorgar anualmente por su cumpleaños. Existe el precedente de Artur Segarra, un español condenado en Tailandia por asesinato a quien el rey Vajiralongkorn conmutó la pena capital en 2020.

Daniel Sancho en su traslado a la prisión de Koh Samui este lunes, donde está a la espera de juicio. EFE

¿Puede ser extraditado a España?

No hay ningún acuerdo de extradición entre Tailandia y España que permita que el juicio pueda celebrarse en nuestro país, pero sí existe un acuerdo penitenciario entre España y Tailandia que data del año 1983 y que contempla la posibilidad de que pueda cumplir parte de su condena en España, aunque es un proceso muy largo y complicado.

En primer lugar, Sancho no tendría que ser condenado a la pena capital o, en su defecto, esperar a que esa pena fuera conmutada por otra de prisión. Además, el proceso de extradición no se pondría en marcha antes de que el condenado haya cumplido un mínimo de 8 años de cárcel en Tailandia.

¿Quién es el abogado de Sancho?

El actor Rodolfo Sancho, padre del acusado, ha contratado para defender a su hijo al abogado Marcos García-Montes, reconocido penalista que ha llevado causas muy mediáticas como Rumasa o el caso Wanninkof. También ha defendido los intereses de personajes famosos como Bertín Osborne, Carmen Sevilla o Rocío Jurado, entre otros.

Posee además experiencia en casos similares al de Daniel Sancho, ya que también defendió a Bruno H. V., más conocido como el descuartizador de Majadahonda, y al preso español en la cárcel de Guantánamo, Hamed Abderrahman Ahmed, al que logró extraditar tras haber sido acusado de terrorismo.

García-Montes forma parte del equipo de abogados en España y coordinará el trabajo con el equipo de letrados tailandés encabezado por Khun Anan.

¿Quién defiende a la víctima?

La familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado presuntamente por Sancho, ha contratado los servicios del abogado español Luis Romero, que colabora con un equipo jurídico que trabaja en Colombia y con letrados tailandeses.

Según Romero, la familia Arrieta no pedirá la pena de muerte para Sancho, ya que sus convicciones religiosas no la conciben. "No quieren pena de muerte, sino la cadena perpetua para Daniel Sancho. Lo que quieren es que haya una sentencia condenatoria y justa en Tailandia", aseguraba el abogado.

¿Cómo fue el crimen?

Según la reconstrucción de los hechos de la policía tailandesa, el pasado 2 de agosto hubo una pelea y Sancho golpeó a Arrieta, que al caer al suelo se golpeó la cabeza contra el lavabo de la habitación de hotel que ambos compartían en la isla de Koh Phangan.

No obstante, la autopsia reveló que la víctima no murió por ese golpe, sino por un corte profundo con un cuchillo en el cuello. Los investigadores indican que tras cometer el crimen, Sancho tardó tres horas en descuartizar el cuerpo de Arrieta y posteriormente se deshizo de él arrojando partes a un vertedero y otras al mar desde un kayak. Luego, tardó un día más en limpiar la habitación de restos de sangre.

¿Cómo es la vida de Sancho en prisión?

Sancho fue detenido el 5 de agosto en la isla de Koh Phangan, tres días después del crimen, y pasó dos noches en el calabozo de una comisaría de esa pequeña isla del golfo de Tailandia. Dos días después, el juez decretó su ingreso en prisión provisional y fue internado en la cárcel de la cercana isla de Koh Samui, donde permanece desde entonces.

De momento, disfruta de un régimen especial por problemas de salud y no comparte el día a día con otros presos hasta que los médicos de la prisión así lo determinen.

"Estará en la enfermería hasta que el médico esté seguro de que se encuentra mentalmente bien y de que esté preparado para salir a convivir en la prisión con los demás. Hay que prepararle física y mentalmente para enfrentarse a eso", explicó el director de la cárcel tailandesa, Watcharapong Boonsaoir, en el programa Fiesta.