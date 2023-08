Cronología día a día del caso Daniel Sancho: la pelea, el hallazgo del cadáver y la confesión

Daniel Sancho ha pasado de ser un personaje prácticamente desconocido a convertirse en la comidilla de los medios en tan solo 24 horas. El joven, de 29 años e hijo del actor Rodolfo Sancho, confesaba este sábado haber matado y descuartizado a una amigo en Tailandia, donde pasaba unos días de vacaciones.

El también nieto de Sancho Gracia y chef en el servicio de catering La Bohéme de Madrid, ingresó este lunes en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven por el presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta.

Sancho permanecerá en esta prisión al menos hasta que comience el juicio y se reunirá con su abogado este martes. Estas son todas las fechas clave del terrible caso según los datos del caso y las pesquisas de la Policía:

El español Daniel Sancho, sospechoso de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha abandonado escoltado por la policía la comisaría de Koh Phangan (Tailandia) para pasar a disposición judicial. El español Daniel Sancho abandona escoltado por la policía la comisaría de Koh Phangan (Tailandia) para pasar a disposición judicial.

Antes del 31 de julio

Edwin Arrieta reserva un hotel en Koh Phangan para una estancia entre el 31 de julio y el 3 de agosto. La reserva está realizada para dos huéspedes en esa habitación.

Lunes 31 de julio

Daniel Sancho llega a Koh Phangan solo y se registra en el hotel donde unos días después compartiría habitación con su supuesta víctima, Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años.

Martes 1 de agosto.

Sancho compra un cuchillo, guantes, una esponja, una almohadilla de limpieza, bolsas de basura y productos de limpieza como lejía. Esa misma noche, en torno a las 21.00 horas, va a una tienda en una playa cercana para comprar un kayak, donde ofreció hasta 1.000 euros.

Daniel Sancho junto al colombiano Edwin Arrieta Arteaga el pasado martes en Koh Phangan, en el sureste de Tailandia.

Miércoles 2 de agosto

El cirujano Edwin Arrieta, de 44 años, llega a la isla. Sancho le recoge en el puerto y se van a cenar y después al hotel. Será la última vez que se vea con vida a la víctima.

Madrugada del 2 de agosto

Según la confesión del propio Sancho, se produce una pelea en la habitación del hotel porque Arrieta le pidió mantener relaciones sexuales. Discuten y Sancho mata al cirujano. Después, según la Policía, Sancho troceó el cadáver en 14 fragmentos que repartió en varias bolsas: unas las llevó a un vertedero y otras las intentó tirar al mar en el kayak que había adquirido el día anterior.

Jueves 3 de agosto

Sancho limpia con detalle la habitación y el baño y deja el hotel. Por la noche asiste a una fiesta con una mujer. Simultáneamente, los trabajadores del vertedero del distrito Moo 4 de Koh Phangan encuentran bolsas con restos de lo que parece una cadera y trozos de intestinos. La noticia salta a los medios de comunicación locales. Esa misma noche, Sancho denuncia la desaparición de Arrieta, del que dice no saber nada desde el día anterior.

Varios agentes inspeccionan el vertedero de basura donde se encontraron partes del cuerpo del cirujano Edwin Arrieta, presuntamente asesinado por Daniel Sancho. ROYAL THAI POLICE / EFE

Viernes 4 de agosto

La Policía tailandesa encuentra las piernas y la ropa de Arrieta en el mismo vertedero. Sancho es arrestado y, en un principio, niega su implicación. No obstante, presenta algunos arañazos y marcas que les hacen sospechar.

Sábado 5 de agosto

La Policía tailandesa interroga durante varias horas a Daniel Sancho. Este asegura que no se sintió cómodo "pero tampoco forzado" a que confesara. Finalmente, y después de que le tomaran pruebas de ADN, confiesa ser el autor de los hechos. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró en su declaración en comisaría ante varios policías y ya con sus abogados de oficio. La noticia salta a la plana de los medios internacionales.

Daniel Sancho, que este fin de semana confesó haber asesinado y despedazado el cuerpo del colombiano Edwin Arrieta durante sus vacaciones en este país asiático. efe

Lunes 7 de agosto

Rodolfo Sancho , padre del presunto asesino, emite un comunicado en el que pide el "máximo respeto" mientras el joven acude con la Policía Tailandesa a hacer una reconstrucción del crimen. El español ingresa en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional.