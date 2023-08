Todo lo que se sabe del caso Daniel Sancho... y las grandes incógnitas que sobrevuelan su confesión de asesinato en Tailandia

Los titulares y el foco mediático se dirigen hacia Tailandia tras la detención y la confesión de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, en la isla tailandesa de Koh Phagnan el pasado sábado 5 de agosto El joven de 29 años confesó ser el autor del asesinato y el desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, apenas dos días después de que fuese el propio Daniel Sancho quien denunció su desaparición.

El caso y la confesión podrían acabar con una condena a la pena de muerte o a cadena perpetua para Daniel Sancho, pero ¿qué se sabe exactamente de lo sucedido? ¿Cuál es la versión de Daniel Sancho? ¿Qué ocurrirá con él?

Sospechoso desde el primer momento

Daniel Sancho y Edwin Arrieta se conocían desde antes de viajar a Tailandia. De hecho, ambos llegaron juntos a la paradisíaca isla de Kho Phagnan, situada en el golfo de Tailandia y frente a la península de Indochina, para pasar unas vacaciones entre el 31 de julio y el 3 de agosto.

Sin embargo, fue el jueves 3 de agosto cuando Daniel Sancho denunció la desaparición de su acompañante ante la policía tailandesa. Aunque fue el propio Sancho quien denunció la desaparición, la policía del país asiático sospechó desde el primer momento de él, ya que presentaba arañazos y cortes en el momento de la denuncia.

Sancho fue grabado comprando una sierra y bolsas de basura

El viernes 4 de agosto, la Policía comienza a investigar el caso. Según las grabaciones de unas cámaras de videovigilancia, a principios de semana Daniel Sancho acudió a una tienda para comprar cuchillos, una sierra, bolsas de basura, guantes de goma y productos de limpieza. También intentó supuestamente alquilar un kayak, según informa El Diario de Sevilla.

En otra grabación encontrada por la Policía, del miércoles 2 de agosto, se puede ver a Daniel Sancho y Edwin Arrieta, sospechoso y víctima, subidos a una motocicleta por la isla. Según la denuncia de Daniel Sancho, Edwin Arrieta desapareció esa noche.

La Policía tailandesa trasladará este lunes al español Daniel Sancho, sospechoso de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, a la isla de Koh Samui (sur de Tailandia), donde pasará a disposición judicial, según dijeron fuentes policiales. La Policía tailandesa trasladará este lunes al español Daniel Sancho, sospechoso de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, a la isla de Koh Samui (sur de Tailandia), donde pasará a disposición judicial, según dijeron fuentes policiales.

Hallazgo de restos humanos y confesión

Un día después de la desaparición, el viernes 4 de agosto, un trabajador encontró una pelvis seccionada y restos de intestinos humanos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la isla. La Policía comenzó entonces a investigar el suceso como un asesinato, y tras la denuncia de Sancho y el hallazgo de más restos humanos y ropa el sábado 5 de agosto, pertenecientes a la víctima, las autoridades volvieron para interrogar a Sancho.

Tras ser interrogado exhaustivamente durante todo el viernes por la policía tailandesa, el joven español finalmente confesó haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta, explicando que fue por celos y por el miedo a ser engañado.

Cumplirá condena en Tailandia

Sancho, que se encuentra bajo custodia policial desde el viernes, acompañó el sábado a las autoridades tailandesas en la reconstrucción del crimen, que habría sucedido en el bungalow en el que ambos se alojaban, y a los lugares donde supuestamente arrojó los restos del colombiano, entre los que se incluye el mar.

El visado de Daniel Sancho ha sido revocado y este lunes será trasladado a la isla vecina de Koh Samui, donde será puesto a disposición judicial. Es previsible que Sancho ingrese en prisión hasta la celebración del juicio, que podría resultar en una condena a cadena perpetua o a pena de muerte, aunque esta segunda posibilidad se ha reducido tras la confesión del delito.

En cualquier caso, y al no haber un tratado de extradición bilateral entre España y Tailandia, Sancho será juzgado y sentenciado en Tailandia hasta que cumpla un mínimo de la sentencia (en el caso de una cadena perpetua) para poder ser extraditado a España y sometido al sistema penitenciario español.

Daniel Sancho declaró sentirse "rehén" de la víctima

Este domingo y bajo custodia policial, Daniel Sancho reconoció a la agencia EFE su culpabilidad y afirma que lo hizo por sentirse "rehén" de Edwin Arrieta: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Sancho declaró a EFE que se sentía "amenazado" por Arrieta: "Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo [...] Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”.

Varios interrogantes abiertos

El caso, que ha derivado en una confesión, una acusación formal de asesinato y un ingreso en prisión, abre numerosos interrogantes sobre el largo proceso judicial y los próximos meses de Daniel Sancho:

¿Fue forzado a confesar?

En su entrevista a la agencia EFE, Daniel Sancho fue preguntado sobre si la policía tailandesa lo forzó a confesar su culpabilidad. El joven de 29 años aclaró que "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado”. Además, afirmó que le habían tomado "pruebas de ADN" (una de las pruebas que esgrime la Policía tailandesa) y aclaró que "eso es todo".

¿Dónde estará detenido Daniel Sancho hasta la celebración del juicio?

Daniel Sancho ingresó este lunes en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven por el asesinato. Allí permanecerá al menos hasta que comience el juicio. De momento, permanecerá aislado durante diez días, según lo marcado por el protocolo contra el COVID-19. En este periodo solo podrá ser visitado por su abogado.

¿Cuál era la relación entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho? Hay versiones contradictorias

La relación entre ambos hombres aún no ha quedado clara, pues existen versiones contradictorias. Según el acusado, ambos mantenían una relación reciente, sin embargo, la familia de Arrieta ha afirmado que eran amigos desde hace al menos un año y que se seguían a través de las redes sociales.

Sancho y su víctima tenían la reserva de hotel hasta el 3 de agosto y al parecer querían asistir juntos a la fiesta de la Luna Llena, una conocida festividad en Tailandia y celebrada durante la noche del asesinato. Aparentemente, mantenían una estrecha relación, disfrutando de restaurantes locales y atracciones turísticas antes de que el colombiano desapareciera misteriosamente.

¿Hay antecedentes de un español condenado en Tailandia?

El caso de Artur Arriaga, condenado a pena de muerte en Tailandia en 2016 tras secuestrar, matar y descuartizar a Daniel Bernat, es curiosamente muy similar al de Daniel Sancho. En aquel momento, Segarra fue condenado a la pena capital y consiguió el indulto del rey de Tailandia, que conmutó la pena de muerte por una cadena perpetua.

¿Cuándo podría ser extraditado en caso de ser condenado a cadena perpetua?

Siguiendo el antecedente de Artur Segarra, es previsible que Daniel Sancho pueda pedir la extradición a España en caso de ser sentenciado a cadena perpetua y tras cumplir un mínimo de la condena. En el caso de Artur Segarra, condenado a cadena perpetua, podrá pedir la extradición a España tras cumplir ocho años de prisión en Tailandia, es decir, en 2024.