Artur Segarra, el precedente tailandés del 'caso Daniel Sancho': mató, descuartizó, fue condenado a morir... y perdonado por el rey

El español Daniel Sancho, sospechoso de asesinato en Tailandia, está ya en prisión. El joven, de 29 años, permanecía en la comisaría desde el viernes, cuando confesó haber matado al cirujano colombiano Edwin Arrieta, aunque aseguró ser un "rehén" del cirujano.

Arrieta llegó el 2 de agosto a la isla y su presunto asesino fue a buscarle al aeropuerto. Durante la madrugada del 3 de agosto el propio Sancho reportó la desaparición de su amigo en la Policía.

Pena capital

Daniel es hijo del actor madrileño Rodolfo Sancho, que a su vez lo es del mítico actor Sancho Gracia. Si la justicia tailandesa lo condena puede enfrentarse incluso a la pena capital.

Según el Código Penal de Tailandia, una persona declarada culpable de asesinato puede enfrentarse a pena de prisión de entre 15 a 20 años, cadena perpetua o pena de muerte (aunque hoy en día se aplica con poca frecuencia). Si se declara culpable, lo más probable es que la condena no sea a muerte sino perpetua.

Sin tratado de extradición con España

Además, Tailandia no cuenta con un tratado de extradición con España. En general, según explican fuentes diplomáticas a Europa Press, cada vez que hay un caso de un español encarcelado en un país con el que no existe convenio para el traslado de condenados se intenta negociar uno nuevo. Aunque cualquier español condenado en el exterior tiene derecho a solicitar su traslado, el mismo solo se producirá si los dos Gobiernos dan su visto bueno, algo que no siempre ocurre.

Juega a favor de Daniel Sancho el hecho de que la víctima es colombiana y no tailandesa

En principio las opciones de que Sancho cumpla la hipotética condena en nuestro país son pocas, pero juega a su favor el hecho de que la víctima es colombiana y no tailandesa. Las cárceles tailandesas son famosas por su dureza y malas condiciones.

Artur Segarra, enero de 2016

Daniel Sancho no es el primer español acusado de asesinato en Tailandia. A todos nos viene a la memoria el caso de Artur Segarra. En 2016 fue declarado culpable de matar a Daniel Bernat en Bangkok y se le condenó a la pena de muerte.

Según la investigación policial, Segarra secuestró a Bernat el 19 de enero de 2016 y le retuvo durante siete días en el apartamento que tenía alquilado en Bangkok, donde ocurrió el asesinato. El español huyó a Camboya, donde fue detenido dos días después y entregado a las autoridades tailandesas el 8 de febrero de 2016.

Segarra, a su llegada a la Corte Criminal de Tailandia. Narong Sangnak / EFE

Condenado a muerte

Las autoridades habían encontrado rastros de sangre que pertenecían a Bernat en el piso de Segarra, además de grabaciones de cámaras de seguridad donde aparecen los dos entrando en el bloque de apartamentos, que nunca abandonó con vida la víctima. Los primeros restos del cadáver descuartizado fueron encontrados el 30 de enero y seis días después la Policía identificó a Segarra como el principal sospechoso.

En abril de 2017, un tribunal de primera instancia aceptó las pruebas presentadas por la Policía y condenó al español a la pena de muerte. Un año después, un tribunal de apelación mantuvo la pena capital para Segarra al encontrar "infundadas" las alegaciones del convicto y de nuevo consideró válidas las pruebas y testimonios recabados por la Policía.

El perdón real

Finalmente, en noviembre de 2019, el Tribunal Supremo de Tailandia dejó en firme la condena a muerte para el español. A Segarra sólo le quedaba una carta por jugar: solicitar a la Casa Real de Tailandia un perdón real para conmutar la pena capital por la cadena perpetua. Luego, tras cumplir allí 8 años de prisión, podría pedir la extradición a España.

Eso hizo. Envió una carta al rey del país para pedir clemencia y evitar su ejecución. En agosto de 2020, el rey Vajiralongkorn cumplía 68 años y con ese motivo firmó varios indultos, entre ellos el de Segarra, cuya pena capital fue conmutada por la de cadena perpetua.

Segarra huía de otro delito

Pero, ¿qué hacía Segarra en Tailandia? Huir. En el verano de 2015, la llamada 'Operación Cocoon' destapó en la provincia de Barcelona una trama de abogados y notarios acusados de estafar a 128 personas para hacerse con sus viviendas. 17 fueron los procesados. Considerado uno de los mayores fraudes inmobiliarios cometidos en España, entre sus víctimas entre hubo ancianos y ciudadanos con problemas económicos.

Francisco Comitre, abogado y exmodelo, era el presunto cerebro de la estafa y con él Enrique Peña, notario barcelonés, y Artur Segarra, que huyó a Tailandia durante la instrucción del caso. Este año, Comitre ha sido condenado a siete años y nueve meses de prisión por un delito de tráfico de drogas.

Casi 900 presos españoles por el mundo

Segarra es uno los cuatro españoles que cumplen condena en la cárcel de Lard Yao, en Bangkok, donde previsiblemente será internado Daniel Sancho. Además de Segarra, otro español preso en esta cárcel lo es por delitos de sangre.

No en Tailandia sino en Malasia tuvo su pesadilla Víctor Eduardo Parada, un ciudadano con nacionalidad boliviana y española (en nuestro país vivió en su juventud). La justicia tailandesa le condenó a pena de muerte por transportar 450 gramos de cocaína. Tras pasar cinco años en una cárcel de Kuala Lumpur, el pasado 24 de julio obtuvo la libertad y regresó a Bolivia, cuyo gobierno realizó los trámites para su repatriación. Él habla de "milagro".

Según datos del Ministerio español de Asuntos Exteriores, hay 875 presos españoles en cárceles del resto del mundo, la mayoría (55%) por casos de narcotráfico (dato de septiembre de 2022). Casi la mitad de ellos (46%) están en prisiones de Francia, Alemania y Marruecos.

El Gobierno tiene constancia de 27 españoles condenados a cadena perpetua y uno más a la pena de muerte en Egipto (Ahmed el Saadany Ghaly, con nacionalidad española y de origen egipcio).

Con unos 60 países está en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre Traslado de Personas Condenadas de 1983, del que forman parte tanto países europeos como de fuera del continente, mientras que con otros 34 existen convenios bilaterales específicos que se han ido negociando.