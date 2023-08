El comunicado de Rodolfo Sancho sobre la confesión de asesinato de su hijo Daniel en Tailandia

Rodolfo Sancho ha hablado por primera vez en un comunicado sobre la confesión de asesinato de su hijo Daniel Sancho en Tailandia. El actor ha emitido un breve comunicado, remitido a la agencia EFE, en el que pide "el máximo respeto" para su hijo y para su familia "en estos momentos delicados y de máxima confusión.".

Es la primera reacción que el actor Rodolfo Sancho ha hecho ante los medios de comunicación desde el pasado sábado su hijo, Daniel Sancho Bronchalo, confesase su culpabilidad en el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia.

El actor ha pedido no interferir en la investigación

Rodolfo Sancho ha pedido, además, a los medios de comunicación "que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado” ante las informaciones que se están conociendo en los últimos días, así como desde la familia piden que no se publiquen informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso. Según afirma EFE, Daniel Sancho dijo que creía que su padre ya se encuentra de camino a Tailandia, a donde llegará el lunes o el martes.

Aunque aún no se han presentado cargos criminales en su contra, Daniel Sancho ha confesado su culpabilidad en el asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, de quién ha dicho sentirse "rehén" en una "jaula de cristal". Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró ante las autoridades tailandesas en las instancias policiales de la isla de Koh Phangnan, donde se encuentra bajo arresto según informa EFE.