¿Las tortugas ninja podrían ser reales? Esto es lo que concluye la ciencia

La primera vez que escuchamos "tortugas ninja", sin tener ni idea de qué es ni de qué va, nos provoca una cara de extrañeza. Un concepto tan raro como que unas tortugas sean ninja es irreal. ¿Por qué demonios unas tortugas iban a ser ninjas? Si además son lentísimas. Pero es que no son tortugas normales; son seres humanoides que viven en las alcantarillas y tienen un maestro rata, también humanoide, que les enseña artes marciales con las que intentan derrotar al crimen de la ciudad de Nueva York. Seamos sinceros, o te parece una soberana estupidez o una absoluta maravilla. Si eres de los segundos, estás en nuestro equipo y disfrutas las aventuras de Donatello, Michelangelo, Raphael y Leonardo y su maestro, Splinter (o Astilla), contra el clan del pie, un clan ninja criminal liderado por Shreder.

El estreno de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem nos hace preguntarnos… ¿No molaría una barbaridad imaginar que cuatro tortugas con forma humana van por la calle peleando contra los malos? ¿Podríamos encontrarnos con algo parecido al diseño original de las tortugas ninja andando a dos patas y hablándonos de tú a tú? Vamos a analizar si las Teenage Mutant Ninja Turtles pueden aparecer en tu barrio con un sonoro COWAWUNGA.

¿De dónde salió esta idea?

Lo que muchos de nosotros conocimos como una serie de animación, en realidad surgió como un cómic de DC de la mano de Kevin Eastman y Peter Laird en 1984 por el trabajo que estaba realizando Frank Miller con Daredevil. Las similitudes con el héroe del Hell’s Kitchen eran sutiles pero evidentes. Mientras que el principal enemigo de Daredevil es “La mano”, los de las tortugas son “El clan del pie”, incluso el origen de los superpoderes de ambos van por los mismos lares. Matt Murdock quedó ciego por unos vertidos radiactivos pero obtuvo un sentido tipo radar de 360º, y las tortugas bebé y una rata tuvieron el mismo destino mutando en… Lo que son; transformándose en aprendices y maestro respectivamente.

Diseños originales de las TMNT y el maestro Splinter

Leonardo, el líder, es la tortuga más disciplinada y hábil, un espadachín experto, empuña dos katanas y viste un pañuelo azul. Rafael, la tortuga más fuerte y exaltada, lleva un pañuelo rojo y usa un par de sai. Donatello usa su intelecto para inventar artilugios y vehículos; lleva un pañuelo morado y usa un bastón bo. Michelangelo es la tortuga menos disciplinada y más divertida, y generalmente se la describe como la más rápida y ágil y lleva un pañuelo naranja, portando unos nunchakus como armas.

Splinter es una rata mutante y el sabio padre adoptivo de las Tortugas, enseñándoles ninjitsu. Las cualidades y alucinantes habilidades de estos personajes han quedado claras en la ficción. Pero… ¿Las reales?¿Serían capaz de molar tanto?

Las tortugas nija reales

Aunque parezcan unos hombres pintados de color verde con un caparazón gigante a sus espaldas, en una entrevista realizada en BBC Science Focus a la profesora en ciencias biológicas de la Universidad Atlántica de Florida, Jeanette Wyneken, afirmó que PUEDEN darse… Malamente.

Los cromosomas de las tortugas y de los seres humanos no coinciden, de hecho las tortugas tienen más que nosotros. Los humanos tienen 23 pares de cromosomas, mientras que las tortugas en las que están basadas nuestros héroes, las tortugas de orejas rojas (Trachemys scripta), tienen 25 pares, más dos microcromosomas. Y si los cromosomas no coinciden, formar híbridos viables se convierte en una total fantasía. Los híbridos como mulas (cruce de yegua y burro), ligres (descendiente de león y tigresa) o tigrón (fruto del cruce de leona y tigre) son posibles ya que los animales de los cuales se originan tienen un parentesco muy cercano y un parecido genético enorme.

Sin embargo si mezclásemos, incluso in vitro, especímenes tan diferentes como tortugas y humanos terminaríamos con engendros muy alejados de lo deseado, con malformaciones y anomalías inesperadas. Pero, vamos a seguir soñando y pensar que porqué no. ¿Qué pasaría si las humanizamos un poquito?

Si las tortugas pasasen de estar a cuatro patas a cargar todo su peso en sólo las dos inferiores, su centro de gravedad se desplazaría de los hombros a sus caderas. Para una tortuga convencional de cuatro patas esto significa caerse por el peso de su caparazón, pero para las tortugas humanoides no sería un gran problema, porque sería más como un humano que lleva una mochila grande.

La principal diferencia, sin embargo, es que cuando un humano lleva una mochila grande, esa mochila no contiene también las costillas y la columna. Mientras que en las tortugas la columna vertebral es parte del caparazón; no pueden quitárselo. Según Ivana Lezcano Serra, estudiante investigadora de posgrado de Wyneken, que se especializa en caparazones de tortugas, considera que que las tortugas ninja se puedan mover de una forma tan fluida es difícil de tomar en serio. En las películas y series se les ve cómo están saltando y haciendo acrobacias, pero esa fusión entre la columna y el caparazón lo haría muy difícil. No tendrían el tipo de columna flexible que les permitiría hacer ni siquiera las volteretas hacia atrás.

Pero vamos más allá. Las tortugas no pueden ser mutantes ni ninjas. ¿Podrían ser, como dice el propio TEENAGE Mutant Ninja Turtles, ser adolescentes? A decir verdad, que sean adolescentes plantean un problema. Cuanto más envejecen las tortugas, más desarrollado y osificado se vuelve su caparazón. Tienen más minerales en el hueso, mientras que tortugas más jóvenes no tendrán caparazones tan duros y no los protegerá tanto como probablemente quisieran. Incluso de adultos, sus caparazones no serían a prueba de balas, ya que los caparazones protegen a las tortugas contra cosas como los ataques de tiburones, pero no por la dureza ni la fuerza, sino por la flexibilidad. El acero puede resistir fuerzas 1.000 veces mejor que un proyectil mientras que esta cáscara se parece más a una botella de ketchup apretada: se deforma y luego vuelve a su ser.

Esta flexibilidad no sólo se aplica a sus caparazones, sino también a su dieta y su entorno. Las tortugas en la que se basaron originalmente las TMNT, pueden vivir en casi cualquier lugar donde haya agua y comida, incluidas las alcantarillas de Nueva York. Pero ¿qué pasa con la comida favorita de las tortugas adolescentes, la pizza?. Aunque las tortugas de orejas rojas comen una variedad de cosas, puede que el queso no sea bueno para su sistema digestivo. Podrían asimilar los carbohidratos de la corteza de forma limitada y el aporte de verduras (según la pizza, claro) les vendría bien. Pero ¿Podrían comer pizza y sobrevivir? Posiblemente ¿Podrían comerlo y estar sanos? No a largo plazo. ¡Mira! En eso sí que nos parecemos tortugas y humanos.

En conclusión: pinta complicado unas tortugas ninja reales, pero lo que no hay que negar es su influencia. Las implicaciones culturales de esta obra son tales que se renombró una subespecie fósil de de tortuga, pasando de Meiolania oweni a llamarse Ninjemys oweni, donde la etimología de Ninjemys es en alusión a ese cuarteto tortuguil, combinado con la palabra latina "emys" (tortuga). La última parte honra a Richard Owen, biólogo que fue el primero en utilizar las palabras 'dinosaurio' y 'dentina' y el fundador del Museo de Historia Natural de Londres.

Al final, nos ocurre lo de siempre. Trasladar una idea fantástica como unas tortugas de metro sesenta andando por la calle mientras comen pizza igual no es muy viable, pero ver la película donde la ficción nos permite hacerlo realidad sí. Así que disfrutad tanto de la película como nosotros intentando buscarle la realidad a las Teenage Mutant Ninja Turtles. ¡COWAWUNGA!