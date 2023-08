PSOE y Sumar chocan por el caso Rubiales: Alegría defiende que se ha actuado con "máxima celeridad" y Díaz critica "lentitud"

Los socios del Gobierno en funciones discrepan sobre la actuación del Ejecutivo en torno al caso Rubiales. La manera de proceder ha suscitado dos interpretaciones contrapuestas: Ejemplar, para el PSOE, que considera que se ha actuado con "máxima celeridad"; frente a la "lentitud" que ha lamentado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la hora de suspender cautelarmente al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras su beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso.

"Es verdad que el Gobierno actúa con lentitud, y es más, he lamentado este fin de semana que fuera la FIFA la que hubiera instado la suspensión cautelar del señor Rubiales", ha afeado este lunes Yolanda Díaz, después de reunirse con la presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino Español, FUTPRO, Amanda Gutiérrez.

Para Díaz, es el Consejo Superior de Deportes (CSD) —adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte— quien tendría que haber dado ese paso de sancionar a Rubiales. Algo que finalmente hizo la Comisión Disciplinaria de la FIFA este domingo, cuando suspendió al expresidente de la Federación durante tres meses "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional". "Me hubiera gustado que la suspensión cautelar del señor Rubiales no la hubiera hecho la FIFA. Hay instrumentos jurídicos en nuestro país para ello", ha insistido.

Contradice así a la portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, quien este mismo lunes defendía que el Gobierno ha actuado con "máxima celeridad", pero "con cumplimiento a los plazos". Según Alegría, el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, pidió ya explicaciones el lunes pasado ante lo que consideró "actuaciones inaceptables". Y, tras la asamblea en la que Rubiales anunció que no dimitiría, el Gobierno presentó una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte (ATD), que precisamente se reunió este lunes de urgencia para estudiarla.

Las declaraciones de Díaz encontraron también contestación en el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, quien justificó en rueda de prensa el trabajo realizado por el Gobierno para apartar a Rubiales de su cargo al frente de la RFEF. En sus palabras, "no es justo" afirmar que el Ejecutivo es "más lento que la FIFA". "Por favor, seamos serios -dijo este lunes por la tarde-. No somos una entidad privada con su propio reglamento. Hemos actuado más diligentemente que la FIFA. ¿Por qué no actuó el martes, si podía?", defendió. Aunque el CSD aún está a la espera de que el TAD se pronuncie sobre la denuncia puesta por el Gobierno, Francos opinó que "lo importante es el objetivo final". "Estoy tranquilo sobre cómo están haciéndose las cosas", resumió.

En lo que sí que coinciden todas las partes es en la actuación reprobable de Rubiales en la final del Mundial de fútbol femenino y en su intervención posterior en la Asamblea de la RFEF que, a juicio de Díaz, personificó "lo peor de la sociedad española". Una actitud también señalada por el principal partido de la oposición, el PP. Su portavoz, Borja Sémper, consideró este lunes que el responsable de la Federación "no estuvo a la altura de su cargo ni de lo que se espera de una persona que se comporta con educación y respeto".

Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto este lunes "diligencias de investigación" tras las denuncias presentadas contra Rubiales por un posible delito de agresión sexual. Se trata de una fase preprocesal, es decir, que el Ministerio Público ofrece a la futbolista la posibilidad de formalizar su denuncia. En un decreto firmado por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, considera "inequívoco" el comunicado en el que la jugadora declaró que el beso no fue consentido y le ofrece así la posibilidad de querellarse contra el expresidente de la Federación.

Según el artículo 191 del Código Penal, recuerda la Fiscalía, es necesario interponer una denuncia —ya sea por parte de la víctima o su representante legal o mediante querella del Ministerio Fiscal— para proceder por los delitos de agresión sexual y acoso sexual.