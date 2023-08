El sindicato del fútbol femenino denuncia que el machismo es un "problema estructural" del deporte español y pide quitar el foco de Jenni

La presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino español, FUTPRO, Amanda Gutiérrez, ha denunciado este jueves que lo sucedido en la final del Mundial de Fútbol femenino no se trata de un hecho puntual. "Es un problema estructural del sistema de organización del fútbol nacional de nuestro país", ha subrayado en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido este mediodía con la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz.

El beso no consentido del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso, es, a juicio de Gutiérrez, un reflejo del machismo que prevalece en el sector y que "sufren nuestras futbolistas todos los días".

Así, la presidenta del sindicato ha pedido alejar el foco de Jenni Hermoso y ponerlo en la necesidad de mejorar la situación de las deportistas "para que dejen de estar discriminadas y acabar con esos problemas que tantos años venimos teniendo". "No queremos que se focalice en una sola persona", ha dejado claro, antes de reconocer que considera "muy triste" que se haya tenido que ganar un Mundial "para poner el foco en lo realmente más importante" y que —ha asegurado— "va mucho más allá del fútbol".

Díaz lamenta la "lentitud" del Gobierno

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha reconocido la "lentitud" del Ejecutivo a la hora de actuar en este caso, y ha lamentado que haya sido la FIFA quien finalmente suspendiera cautelarmente a Rubiales "y no el propio Consejo Superior de Deportes (CSD). "Me hubiera gustado que la suspensión cautelar del señor Rubiales no la hubiera hecho la FIFA. Hay instrumentos jurídicos para ello", ha afeado.

Según ha explicado, su departamento lleva varios días trabajando en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales en el mundo deportivo, y se han puesto en marcha varias actuaciones para que la Inspección de Trabajo analice las diferencias retributivas en el deporte y el cumplimiento de los planes de igualdad que, según la ley, deben existir en todas las entidades. "Ya hemos remitido todas estas cartas informativas con carácter previo al requerimiento para la cotejación de todos estos factores que deben de cumplirse en las relaciones laborales deportivas", ha asegurado.

Díaz también ha recriminado la actitud de algunos asistentes a la asamblea del pasado viernes en la que Rubiales rechazó dimitir por sus actos y acusó a un "falso feminismo" de pedir su ejecución pública. Para la vicepresidenta segunda, los seleccionadores que aplaudieron entonces al expresidente de la RFEF, "no están capacitados para seguir en sus puestos". "Quien aplaude una agresión sexual no debe continuar en su puesto", ha aseverado. "Ver cómo los seleccionadores aplaudían no fue del agrado de las futbolistas. Después hubo un comunicado, pero el daño está hecho", ha coincidido Gutiérrez.

Falta de paridad en la RFEF

Esta misma mañana, la vicepresidenta segunda ha anunciado que Sumar, la formación que lidera, ya ha denunciado ante el CSD la falta de paridad de la RFEF. Solo dos de los diez integrantes de la junta directiva son mujeres, a pesar de que la ley exige una presencia de al menos un 40%. Una situación que, según ha denunciado, se extiende a todos los órganos federativos, donde solo el 9% de la plantilla son mujeres.

En ese sentido, Díaz también ha exigido que se convoque con carácter extraordinario una Junta Directiva de la RFEF para que se disuelva inmediatamente y sea nombrada una nueva que sí cumpla con la paridad establecida en la Ley del Deporte. "Garantizar la paridad es fundamental para evitar que actitudes machistas intolerables se sigan produciendo", ha aseverado.