Los vecinos de Baleares afectados por el temporal: "Nos daba miedo salir de casa"

El fuerte temporal que ha azotado la costa mediterránea del país ha tenido un especial impacto en Baleares, donde el viento y la lluvia han golpeado con fuerza. Maribel, que lleva más de seis décadas viviendo en Ibiza, se quedó asombrada con las grandes rachas de viento. "Parecía un vendaval", cuenta a este periódico.

"Los aguaceros son bastante habituales en esta época del año", admite Maribel, pero "el viento y el granizo han sido increíbles. Parecía que había nevado. Mi marido ha dado positivo en covid, pero no pudimos ir al médico porque nos daba miedo salir de casa". Por su parte, Fátima Torres, residente también en Ibiza, recuerda que "la lluvia siempre cae de golpe y se inunda todo porque no está preparada la isla para tanta lluvia en tan poco tiempo". "Durante media mañana apenas se podía salir de casa porque el agua en la calle llegaba hasta media pierna y las alcantarillas tardaron unas horas en poder chupar todo. Una alegría para los guiris, que aprovecharon, como otras veces, para hacer esquí acuático sobre colchonetas en las calles inundadas", añade con humor.

Por su parte, Julio Amengual, que había ido a pasar el fin de semana a Menorca, asegura que apenas ha podido visitar la isla. "Estábamos desayunando en el hotel y nos empezaron a llegar fotos de mis cuñados, que viven en Palma, de que se caían las tejas de su casa, así que pensábamos que esa borrasca iba a llegar también aquí, pero no fue tan fuerte", indica. "Sí que es cierto que hubo riadas de agua y algunas ramas de árboles se cayeron, pero no duró mucho tiempo. Lo que sí que sufrimos mucho fue el viento; se movía incluso el coche y no íbamos a más de 20km/h", añade.

Oleaje este domingo en Menorca. J. A.

Lo mismo ocurrió en Mallorca. Según narra Natalia García, que lleva nueve años residiendo en Palma, las previsiones desde el sábado no eran nada halagüeñas. "Yo me quedé en casa porque por mi barrio había varios árboles caídos", explica. De hecho, agrega que una amiga suya sufrió daños en su casa a causa del fuerte temporal en pleno centro de la ciudad, como se puede ver en la siguiente imagen. Las rachas de viento movieron con fuerza el mobiliario de la terraza que impactó de lleno con la cristalera de entrada a la vivienda.

La cristalera de la casa rota por las rachas de viento y lluvia. CEDIDA

El temporal obligó a los tres aeropuertos de las islas a cancelar este domingo más de un centenar de vuelos: alrededor de 70 en Palma, 30 en Ibiza y una decena en Mahón. "Este lunes no ha habido nuevas cancelaciones, pero tenemos un retraso generalizado", informan a 20minutos fuentes de Aena en la comunidad, que dicen que la responsabilidad está en las aerolíneas, que "tienen que recolocar a los viajeros". "Todas estas gestiones dependen de la operativa y las conexiones", cuentan.

Miles de pasajeros se quedan en tierra

En este sentido, miles de pasajeros se han visto afectados por las cancelaciones y no han dudado en mostrar su malestar en las redes sociales, como es el caso de Ana Barranco: "Estoy ahora mismo en el Aeropuerto de Mallorca. Todos los vuelos cancelados o retrasados por el temporal. La solución que da @Ryanair_ES es reubicarme en otro vuelo, ¿estupendo, no? Claro, pero para dentro de 4 días como mínimo. Esto es una vergüenza. Ferris completos a Valencia y Barcelona. Y en otras compañías precios de hasta 800 euros para vuelos en los próximos días. Por favor, necesitamos opciones".

Estoy ahora mismo en el Aeropuerto de Mallorca. Todos los vuelos cancelados o retrasados por el temporal. La solución que da @Ryanair_ES es reubicarme en otro vuelo, ¿estupendo, no? Claro, pero para dentro de 4 días como mínimo. Esto es una vergüenza pic.twitter.com/RFIa6jTki5 — Ana Barranco (@anabm2710) August 27, 2023

Las críticas se suceden. También Brandon Zelaya ha sufrido las consecuencias del temporal y este domingo vio cancelado su vuelo. Sin embargo, este lunes, y por el momento, no ha encontrado solución. "Son las 5:00 am y salíamos a las 22:35 horas con @vueling. Vuelo cancelado sin información ni redirigidos a ningún hotel, qué lamentable".

Por su parte, los controladores aéreos mostraban en sus redes sociales en la mañana de este lunes un vídeo en el que se pueden apreciar varios desvíos de aviones que no lograron aterrizar en Palma por la tormenta.

❌Gran parte de los desvíos producidos ayer en #Baleares eran vuelos que no consiguieron aterrizar en #Palma por la 🌩️.



PMI: En el video solo se muestran aviones con destino #Palma.



✅Hubo que gestionar muchos desvíos a Menorca, Valencia, Alicante o Barcelona.

Fue un día muy… pic.twitter.com/XSUq8NxYOb — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) August 28, 2023

Los problemas también se dieron en el mar. El peor episodio sigue este lunes sin encontrar solución. Según explican desde Salvamento Marítimo, un informante se puso ayer en contacto para alertar que no conseguía dar con el paradero de un velero en el que viajaban dos tripulantes alemanes. Habían salido desde Cala Galdana (Menorca) y tenían como destino Cala d´Hort (Ibiza).

Ayer, 18.30h: Informante comunica que no puede contactar con el velero MAKAN ANGIN (dos tripulantes alemanes) desde las 10:00h de ayer. Habían salido desde Cala Galdana y tenían como destino Cala d´Or. Movilizado dispositivo de búsqueda marítimo y aéreo por el Canal de Menorca pic.twitter.com/K6MGxiNvX0 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 28, 2023

Paralelamente, según explican desde la compañía Balearia, se produjeron varias cancelaciones; concretamente, los trayectos de Barcelona-Ciutadella (16:30h) y Ciutadella-Alcúdia (21:00h) del fast ferry Cecilia Payne, por lo que se ofrecieron alternativas de viaje a los pasajeros. En el resto de trayectos de este barco y ruta se retrasaron las salidas debido al mal tiempo. También se canceló una salida en cada sentido de la ruta Alcúdia-Ciutadella con el fast ferry Jaume III . Además, en esta ruta con este barco se adelantaron algunas salidas por motivos meteorológicos. También se restringieron algunas salidas entre Ibiza y Formentera, al igual que este lunes.

Este lunes se han ajustado los horarios de la ruta Denia-Ibiza-Palma del fast ferry Eleanor Roosevelt, así como de la ruta Barcelona-Ciutadella-Alcúdia del fast ferry Cecilia Payne.

Asimismo, este domingo ocurrieron otros incidentes en el mar. Un crucero colisionó con un petrolero en el puerto de Palma y un buque de la línea Valencia-Ibiza chocó contra el muelle del puerto de Ibiza, aunque no hubo heridos.

El Servicio de Emergencias 112 Baleares ha dado cuenta de 366 incidentes gestionados durante este domingo en el archipiélago balear como consecuencia de la borrasca. Por su parte, la Aemet ha informado de que este domingo se han acumulado hasta 128 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Mallorca y 92 en Menorca.

Las mayores rachas de viento se registraron en el Faro de Capdepera con 122 kilómetros por hora y la Sierra de Alfàbia, en Mallorca.