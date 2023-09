Jordi Nebo, CEO de PayNoPain, plataforma de pago accesible: "La brecha digital está en todos los sitios, pero somos conscientes"

Jordi Nebot, CEO y cofundador de PaynoPain, empresa especializada en el desarrollo de herramientas de pagos online, llevaba años dándole vueltas a la accesibilidad de sus productos, "es un tema en el que siempre habíamos querido trabajar, porque, ni siquiera ahora con todo el tema de la brecha digital, se había pensado en hacer accesible todo el proceso de pago", reconoce.

Estuvieron un tiempo buscando el partner perfecto, Accesit Inclusivo y, desde hace unas semanas ya pueden presumir de disponer de Acctua, un producto innovador cuyo objetivo es promover la accesibilidad del pago on line para que cualquier persona, sea cual sea su discapacidad, pueda adquirir productos por Internet sin necesitar la ayuda de terceros, "nos pareció muy chula e hicimos una prueba para ver si se funcionaba en nuestra pasarela, y, como funcionó, ya está disponible para las empresas que tienen PaynoPain. Ahora, de cara a septiembre, vamos a buscar a la vuelta a septiembre, alguna Universidad o ente público que lo ponga en funcionamiento para sus usuarios", cuenta Jordi Nebot.

Cómo funciona Acctua

Para que una persona con discapacidad pueda realizar el pago de una manera accesible con Acctua, no tiene que hacer nada ni supone un gasto adicional. Basta con que la web en la que se encuentren tenga una pasarela de pago PaynoPain, accesible para varios tipos de discapacidad, pues la interfaz de usuario se ha diseñado para garantizar que las personas con discapacidad visual, auditiva o motora puedan llevar a cabo transacciones de forma sencilla y segura.

Para discapacidad visual, por ejemplo, disponen de multitud de adaptaciones. Por ejemplo, "pueden cambiar las paletas de contraste de colores, las tipografías, tienen lupas para cambiar los tamaños de las letras, atajos de teclado para facilitar la navegación, un sistema que de navegación en la que divide la web en secciones… Por ejemplo, la cabecera es el 1, el contenido del 2… la persona puede elegir mediante atajos de teclado o por viva voz a qué sección quiere ir, hay una opción que leer la web en alta calidad…. además, detecta cuando se está usando un software para personas ciegas y lo adapta inmediatamente".

Acctua dispone de muchas opciones con adaptaciones para distintos tipos de discapacidad. Cedida

Además, disponen de adaptaciones para discapacidades relacionadas con la edad y da opción a "cambiar los tamaños de fuente, resalta palabra por palabra lo que se está leyendo para facilitar la concentración y la comprensión, tenemos fuentes especiales para facilitar la lectura antes con dislexia…", explica.

Para personas con discapacidades físicas, "como gente a la que le falte algún miembro superior, hemos habilitado el tema de la navegación mediante voz, compatibilidad con interfaces de extras o un teclado de barrido para la gente que tampoco pueda hablar".

Así, la interfaz también está adaptada para personas con grandes discapacidades motóricas y grandes necesidades de apoyo, "cuando no pueda presionar la tecla ni decir de voz lo que quiere, se van mostrando una a una, va resaltando cada una de las opciones, y con que la persona con discapacidad, emita cualquier ruido, se selecciona la opción, es un teclado de barrido. Incluso está adaptada para detectar cambios en las ondas cerebrales", asegura.

En este último caso, como se trata de adaptaciones muy específicas, los usuarios sí necesitan algún tipo de tecnología extra instalada en casa, pero en la mayoría de los casos, basta con su dispositivo, su ordenador, "estamos emocionados de ser pioneros en la creación de una plataforma de pago en línea que no sólo brinde seguridad y eficiencia, sino que también ofrezca una experiencia accesible para todas las personas, sin importar sus habilidades o discapacidades", insiste Nebot, CEO.

Una cuestión de principios

El objetivo del equipo de Nebot a la hora de convertir en accesible su pasarela de pago es la de ofrecer a sus clientes un plus que les haga más competitivos, ofrecerles mejores servicios, pero es, sobre todo, una cuestión de ética, "para nosotros, fue un tema de principios. La idea de hacerlo surgió hace tiempo, a raíz del tema de la brecha digital, y nos apuntamos porque pensamos que es algo bonito y útil intentar hacer accesible nuestra parte, en el proceso de pago. Y lo hemos hecho en cuanto hemos podido".

Sin embargo, de nada sirve hacer una plataforma de pago inclusiva y accesible si no lo es todo el proceso de compra, "ahora tenemos otro reto, porque nosotros ponemos toda la parte de proceso de pago y todas las herramientas que ofrecemos son accesibles, pero los e-commerce también tienen que hacer su parte y hacer accesible todo el proceso de compra, y lo cierto es que no se está trabajando en ello tanto como se debería. En las administraciones públicas, sí, pero, en general, las empresas privadas no ponen mucha atención, porque, a la hora de la verdad, sólo le prestas atención cuando estás obligado a ello. Como pequeño establecimiento, haces todo lo que la normativa local te obliga en tu sitio físico, pero todo lo que tiene que ver con lo digital, no. Ahí hay mucha menos conciencia".

acctua Cedida

Para que esto ocurra, desde PaynoPain se ofrecen a ayudarles, "lo que hacemos es tender la mano a todos nuestros partners y ayudar a cualquier empresa a hacer su página web más accesible, para que todo el proceso de compra, no sólo el pago, lo sean. Nosotros ofrecemos lo nuestro gratuitamente y a quien tenga interés en hacer más accesible su web nos ofrecemos a asesorarlos y a ponerles en contacto con Accesit, que, por un precio muy razonable, adaptan toda la web".

Desde PaynoPain esperan que el paso que han dado ellos sirva también para concienciar, "hablamos mucho de la brecha digital, de la gente mayor, de los bancos… pero la brecha digital está en todos los sitios, y somos muy poco conscientes de las dificultades que viven estas personas en este sentido; y la realidad es que no cuesta tanto que sea accesible. Además, el hecho de hacerlo también es una forma de posicionarte como negocio, porque al final, estás dándole vida a un nicho de mercado, a unos usuarios que están muy maltratados en la actualidad. Es una manera de que estos usuarios puedan acceder a una serie de productos a los que, a lo mejor, de otra manera, no tendrían acceso. Es interesante como negocio, y es moral, es ética. En PaynoPain siempre hemos creído que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para crear un mundo más inclusivo y equitativo".