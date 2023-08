Archidona responde al comunicado de la RFEF sobre Luis Rubiales: "La Federación ahí sí ha estado muy rápida, es bochornoso"

Las declaraciones de Tamara Ramos contra Luis Rubiales en El programa del verano, donde acusó al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de haberla acosado laboralmente no han sentado nada bien a la institución deportiva, que no ha dudado en emitir un comunicado en defensa de Rubiales.

"Sufrí humillaciones, golpes y, delante de los futbolistas, me decía 'has venido a ponerte las rodilleras'", aseguró Tamara durante su conexión con el matinal de Telecinco donde, además, afirmó que no le sorprendió en absoluto que Luis Rubiales se sujetase los testículos delante de la reina Letizia, cogiera en brazos a Athenea del Castillo y besara a Jenni Hermoso.

Así, ante el comunicado de la RFEF, Beatriz Archidona ha destacado, muy indignada: "Me llama la atención que la Federación ahí sí ha estado muy rápida, emitiendo un comunicado, rechazando y desmintiendo esas declaraciones".

"Lo hacen de una forma muy infantil y personal. Alegan que el señor Rubiales y la señora Ramos han mantenido buena relación durante este tiempo, que incluso ella mandaba fotos familiares y lo felicita por el cumpleaños. Un comunicado que a mí me parece bochornoso", ha agregado la presentadora.

Por su parte, el reportero que entrevistó a Tamara el pasado miércoles ha apuntado: "Esto indica el poder que Rubiales ostenta hoy en día y con todo lo que está pasando, cómo utiliza a la Federación Española para un uso personal. Lo que nos contó Tamara es su experiencia personal sobre una demanda de hace ocho años. Es decir, él ha utilizado a la Federación y la va a seguir utilizando con sus abogados porque dice que va a presentar una demanda".

"Tamara estaba muy nerviosa, en ningún momento se quería aprovechar de la situación, consideraba que era el momento de hablar porque el poder de Rubiales podría terminar esta semana o la próxima. Veremos qué hace el Gobierno y la Federación. Tamara, en ningún momento, pidió trabajo a Rubiales", ha sentenciado el reportero de El programa del verano.

"El único contacto que mantuvieron fue durante la pandemia cuando Rubiales le preguntó por sus hijos, porque él es padrino de uno de los hijos de Tamara. Esto es un asunto personal... Estuvimos hablando con Tamara sobre cómo es la actitud de Rubiales, la cara que vimos en el palco y con las jugadoras o la que vimos pidiendo perdón", ha sentenciado el periodista.

Ante esto, Archidona ha recalcado: "Es que esta es la otra parte del machismo, que si ahora se aprovechan, salen muchas voces... Igual antes no se hubiese atrevido y ahora tiene la fuerza para contarlo, es su vivencia, su testimonio y hay que respetarlo. Es curioso que la Federación, en una cuestión del señor Rubiales, emita un comunicado".