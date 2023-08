Tamara Ramos se sincera sobre Rubiales: "He sufrido humillaciones y comentarios como 'has venido a ponerte las rodilleras'"

Los testimonios contra Luis Rubiales desde el beso sin consentimiento que le dio a Jenni Hermoso en la entrega de medallas de la Copa del Mundo en Sídney no han dejado de sucederse en los últimos días, y todos ellos con una sentencia unánime sobre el todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol: debe dimitir o ser inhabilitado de su puesto.

Sin embargo, más allá de las críticas y de las denuncias interpuestas contra el dirigente, ha habido voces que han ido un paso más allá, corroborando que este tipo de conductas no han sido algo puntual ni fruto de la euforia del momento, como el propio Rubiales defendió en un vídeo donde se disculpaba empleando excusas pobres que ni él mismo era capaz de creer.

La última ha sido la de la gerente del sindicato Futbolistas ON, Tamara Ramos, que no ha dudado en recordar este miércoles la denuncia que interpuso hace una década contra Luis Rubiales por presunto acoso y humillación mientras ambos coincidieron trabajando en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), un organismo que presidía el motrileño y contra el que cometió además espionaje (contra su actual presidente, David Aganzo).

"Ahora es más fácil que me crean", ha declarado durante una entrevista con Telecinco la propia Ramos, que ejercía como directora de Marketing en la AFE cuando Rubiales era su presidente. Además, en 'El programa del verano' ha rememorado que sufrió "humillaciones y comentarios" que no podía repetir ante los espectadores: "Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo".

"No me sorprende nada en absoluto, más que nada porque le conozco desde hace muchísimos años y lo he sufrido. Lo que sí me ha sorprendido es que por fin lo hiciera en público", ha afirmado Ramos al ser preguntada sobre la polémica tras el beso sin permiso de Rubiales a la jugadora de la selección Jenni Hermoso, tras la final del Mundial frente a Inglaterra.

En este sentido, ha señalado que, en algunos viajes con futbolistas varones como Iker Casillas o Sergio Busquets, Rubiales se expresó hacia ella con frases como: "Venga, ven que tú has venido a ponerte las rodilleras". Al respecto, ha afirmado que estas son "palabras que nadie se merece" y que ella "lo que estaba haciendo es trabajar".

Además, Ramos ha expuesto que Rubiales también le llegó a hacer preguntas íntimas como el color de su ropa interior, lamentando lo difícil que lo tenía para hacer frente a ese tipo de conductas: "Siendo mujer, encima en un mundo de fútbol que somos pocas y con el poder que ostentaba y ostenta hoy, es difícil enfrentarte".

"Creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto lo que es. Tiene muy buen discurso, siempre tiene mucha demagogia y es muy difícil que siendo mujer me hubiesen creído", ha concluido Ramos, retratando los intentos de la RFEF y su presidente por salvar su imagen, llegando incluso a distribuir unas declaraciones falsas excusándole de una Jenni Hermoso que también ha roto su silencio para atacar a Rubiales.

La RFEF defiende a Rubiales a capa y espada

Por su parte, la RFEF no ha perdido el tiempo y ha salido al paso de estas declaraciones con un comunicado contundente: "La Real Federación Española de Fútbol lamenta y denuncia las gravísimas y falsas acusaciones de Tamara Ramos, antigua compañera de trabajo del presidente Luis Rubiales cuando este dirigía el sindicato AFE. Además, se han tomado medidas legales inmediatas al entender que no se pueden tolerar afirmaciones de semejante magnitud y tan difamatorias que lo único que pretenden es dañar la imagen de Luis Rubiales aprovechándose de la actual corriente mediática".

Sin pararse a aclarar la procedencia de las declaraciones falsificadas de Jenni Hermoso, el comunicado continúa: "Es pertinente informar de que la señora Ramos, además, ha mantenido contacto personal con el presidente Luis Rubiales durante todo este tiempo e, incluso, le ha mandado imágenes familiares, felicitado cumpleaños y hasta le solicitó recientemente un puesto de trabajo en la Federación".

Por último, el alegato de la RFEF condena totalmente "las referidas manifestaciones, que consideramos inadmisibles, anunciando al mismo tiempo la interposición de las acciones penales oportunas contra la Sra. Ramos". Más leña al fuego para un escándalo en el que la cabeza de Rubiales como presidente de la Federación pende más que nunca de un hilo muy fino.