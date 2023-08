Patrulleras gibraltareñas acosan a pescadores españoles: "No tienen miedo a nada"

Una patrullera de la guardia costera de Gibraltar se ha interpuesto este martes en el camino del pesquero español Mi Daniela, capitaneado por un vecino de Cádiz. Así se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, que ha sido grabado por el propio pescador y difundido por la agencia Atlas. Aunque el incidente es de este marte por la mañana, no es el único que ha sufrido esta misma embarcación. Solo 24 horas antes tuvo lugar otro momento de tensión.

En este sentido, el patrón denuncia un acoso constante para expulsar a los pesqueros españoles de ese caladero, situado en aguas internacionales, y especialmente rico. "Mira la navegación qué me hace, mira, a dos metros se me ha cruzado", se oye en el vídeo. "Aquí me tienen, acorralado", añade.

La presión la sufren también otros pescadores. "Se te echan encima, no tienen miedo a nada", explica. "Dicen que son aguas de ellos, aquí están los piratas, molestando a los barcos españoles", lamenta.

Ante esta situación, el alcalde de Algeciras ha exigido a las autoridades gibraltareñas que cese al acoso a los pesqueros españoles y ha pedido al Gobierno que presente una queja formal.