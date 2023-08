Detenido un hombre por abofetear a un médico en un centro de salud de Almería: acepta ocho meses de prisión

El hombre de 57 años detenido este lunes por agredir a un médico en un centro de salud de Roquetas de Mar (Almería) ha aceptado una condena de ocho meses de prisión y una multa de 100 euros como autor de un delito contra la autoridad y otro delito leve de lesiones.

La sentencia se ha alcanzado por un acuerdo de conformidad entre el fiscal, la defensa y acusación particular en un juicio rápido celebrado este martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 del municipio. Fuentes judiciales han informado de que el hombre deberá, asimismo, indemnizar a la víctima con 120 euros y no podrá aproximarse o comunicarse con él.

A pesar de la condena, el juez ha acordado tras la vista no ingresar al acusado en prisión al no tener antecedentes penales, aunque la pena está condicionada al pago de la responsabilidad civil y a no delinquir en un período de dos años.

El suceso se produjo en la tarde del lunes en el Servicio de Urgencias del centro de Atención Primaria (SUAP) del centro de salud de Aguadulce Sur y tras la agresión el médico resolvió interponer una denuncia contra el arrestado. El paciente insultó y agredió físicamente a bofetadas al médico que le atendía ya que este le habría negado el desplazamiento en ambulancia hasta el hospital.

El facultativo, que estableció que el caso no requería gravedad para autorizarlo y que debía ser atendido de la dolencia por el médico de cabecera con cita previa, fue auxiliado por un enfermero, pero finalmente tuvo que ser atendido por las lesiones causadas.

Dos agresiones a médicos en menos de 24 horas

Con esta son ya dos las agresiones a facultativos en menos de un día. Este lunes una doctora fue agredida en su consulta en Molina de Segura, en Murcia. La trabajadora explicó que estaba pasando consulta cuando llegó al centro un varón que solicitó ser atendido de urgencia. El hombre, de 35 años y nacionalidad española, exigía que le diera la baja médica por depresión, para lo que motivó desavenencias con su empresa, a lo que la doctora contestó que no podía dársela por los motivos que alegaba.

Tras manifestarle que le iba a programar una cita para valoración, el hombre, de manera sorpresiva y sin mediar palabra, agarró el ordenador que se encontraba encima de la mesa y lo arrojó fuertemente contra la médica. A continuación, golpeó a la mujer en un brazo mientras le profería amenazas, y le lanzó un teléfono mientras ella intentaba huir.

Después de denunciar los hechos, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del presunto autor y a su puesta a disposición de la autoridad judicial.