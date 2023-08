Así es el billete de cero euros autorizado por el Banco Central Europeo: ¿se puede utilizar para pagar?

Los billetes son simples piezas de papel a las que una institución monetaria les ha otorgado un valor legal, que es precisamente lo que los convierte en valiosos. Así, podemos encontrar billetes de curso legal de euro, dólar, rublo, peso... todos ellos con valor monetario. Por lo tanto, plantear la existencia de un billete que no tenga valor parece contradictoria en sí misma. ¿Quién querría un billete sin valor? Más allá de lo cómico del asunto, encontrar un billete de cero parece imposible, pero no lo es.

Y es que realmente existe un billete de cero euros, reconocido por el Banco Central Europeo (BCE), perfectamente legal y con todas las características oficiales: el sello, los elementos de seguridad, la marca de agua... todo tan real como el valor reflejado en ella: cero euros.

Un billete souvemir de curso legal... y sin valor

El origen de este peculiar billete está en Kiel, Alemania. Esta ciudad portuaria del norte del país propuso la creación de este billete como souvenir para los turistas, algo que el BCE aprobó y que se convirtió en un éxito rotundo. La primera tirada fue de 5.000 billetes y su éxito motivo más emisiones, según publica El Economista.

En el anverso del billete aparece dibujado el barco alemán Gorch Fock II, un buque de guerra alemán, en representación de la ciudad de Kiel, según publica el BBVA. En el reverso, aparecen diferentes monumentos de Europa: la torre Eiffel, la Sagrada Familia, el Coliseo, la Puerta de Brandemburgo, la torre de Belem o el Mannekin Pis, además de parte de la Gioconda y la bandera de la Unión Europea.

Puede adquirirse por 2,50 euros

Si bien el billete no tiene ningún valor y no se puede comprar nada con él, el precio para hacerse con él (el diseño original, puesto que hay diferentes diseños repartidos por toda Europa, al ser un souvenir) es de 2,50 euros, tal y como se puede ver en la web de Turismo de Kiel. No hay que olvidar que el billete de cero euros no es otra cosa, sino una pieza de colección que cada vez está más codiciada.