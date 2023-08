El PSOE denuncia que PP y Vox multiplican por 12 la paga por acudir a los plenos en un pueblo de Albacete

La polémica en Caudete está servida. Este pueblo albaceteño ha recibido una nueva corporación municipal, una coalición de PP y Vox, y desde la oposición ya han empezado las denuncias. PSOE, CCD y Unidas por Caudete han presentado un recurso de reposición después de que ambos partidos hayan decidido subir "de 31 a 375 euros" el cobro por asistir a las reuniones de las juntas de Gobierno local, que se celebran una vez por semana y "duran 25 minutos". Los pagos se multiplican por 12.

Según ha informado el Partido Socialista a través de un comunicado, el recurso se fundamenta en la jurisprudencia existente que determina que las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados se deben centrar en la "pérdida o dedicación de un tiempo a una actividad cuando se podría haber estado dedicando a otra".

Esto significa que la finalidad de este pago es el de compensar el trabajo que estos concejales hacen de más. "La finalidad de dicha cantidad o indemnización es compensar el trabajo que supone a sus miembros asistir a dichos órganos, correspondiente a la preparación de sesiones y a la asistencia a ellas, y no por un trabajo efectivo en su área de competencia", dice la oposición en su comunicado.

El portavoz del PSOE en el municipio, Julen Sánchez, ha señalado que "no se puede encubrir un salario solo por ahorrar en Seguridad Social, que es algo que han dicho ellos mismos". La suma de cuatro sesiones a 375 euros es de 1500 euros al mes. "El recurso está amparado también por la jurisprudencia que dice que no se pueden ocultar sueldos en base a las asistencias a este tipo de órganos, porque lo que se paga es lo que dejas de ganar por el tiempo en el que dejas tu trabajo y eso es lo que se compensa, no es para enmascarar un salario", ha recalcado Sánchez.