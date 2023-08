Madonna cumple 65 sin intención de jubilarse: la reina del pop quiere seguir provocando… algo más que indiferencia

65 Candy shop (2008)

64 Dear Jessie (1989)

63 Give it 2 me (2008)

62 Die anoher day (2002)

61 Celebration (2009)

60 What it feels life for a girl (2001)

59 Ghosttown (2015)

58 I’ll remember (1994)

57 American life (2003)

56 Jump (2006)

55 Oh father (1989)

54 Miles away (2008)

53 Bad girl (1993)

52 Drowned world (1998)

51 Bitch I’m Madonna (2015)

50 You’ll see (1995)

49 Bedtime story (1995)

48 The power of goodbye (1998)

47 Crazy for you (1985)

46 Hanky panky (1990)

45 Girl gone wild gone (2012)

44 Rescue me (1991)

43 Everybody (1982)

42 Love profusion (2003)

41 This used to be my playground (1992)

40 True blue (1986)

39 Don’t tell me (2000)

38 Hollywood (2003)

37 Cherish(1989)

36 Rain (1993)

35 Nothing really matters (1999)

34 Take a bow (1994)

33 Get together (2006)

32 Deeper and deeper (1992)

31 Who’s that girl (1987)

30 Borderline (1984)

29 Medellin (2019)

28 Secret (1994)

27 Open your heart (1986)

26 You must love me (1996)

25 Burning up (1983)

24 Live to tell (1986)

23 Nothing fails (2003)

22 4 minutes (2008)

21 Beautiful stranger (1999)

20 Justify my love (1990)

19 Sorry (2006)

18 Impressive instant (2000)

17 Papa don’t preach (1986)

16 Lucky star (1983)

15 Living for love (2014)

14 Ray of light (1998)

13 Material girl (1985)

12 Erotica (1992)

11 Express yourself (1989)

10 Into the groove (1985)

9 Human nature (1995)

8 La isla bonita (1987)

7 Music (2000)

6 Like a virgin (1984)

5 Hung up (2005)

4 Holiday (1983)

3 Frozen (1998)

2 Like a prayer (1989)

1 Vogue (1990)