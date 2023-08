La Aemet pone fecha a la tercera ola del calor del verano que sofocará España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que la próxima semana se registrará probablemente la tercera ola de calor de este verano en España, que durará hasta el próximo sábado y que contrastará con el frío de este viernes "inusualmente frío" y con una madrugada del sábado igualmente fresca. Sin embargo, a lo largo del sábado se experimentará un repunte notable de las temperaturas que se irá reforzando en buena parte de España el fin de semana y los siguientes días.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, avisa de que "el calor será intenso en buena parte de España durante la semana que viene". "Es probable que estemos, a partir del lunes o el martes en la tercera ola de calor, después de las dos registradas en julio y, esta, además podría prolongarse buena parte de la próxima semana", ha advertido.

Así, precisa que este nuevo episodio cálido se producirá por la llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África, junto con una estabilización del tiempo provocada por una dorsal, es decir, una zona de altas presiones asociada a aire cálido que abarcará toda nuestra geografía.

Temperaturas por debajo de 10ºC

Explica asimismo que estas altas presiones favorecen una atmósfera estable en la que apenas hay nubes y brilla el sol con fuerza, por lo que la superficie se irá calentando "intensamente" y ese calor, a su vez, será transmitido posteriormente al aire. Asimismo, debido a la estabilidad atmosférica, el calor queda retenido en las capas bajas de la atmósfera y suben mucho las temperaturas. "Todo esto es lo que configurará, como decimos, el episodio cálido de la próxima semana", justifica.

De momento, el sábado comenzará con una madrugada fría para estar en plena canícula ya que las mínimas quedarán por debajo de 10 grados centígrados en ciudades como Burgos, León y en zonas de montaña, donde podrían rondar a primeras horas de la mañana los 5 a 7ºC, que subirán notablemente a lo largo del día.

Las máximas bajarán temporalmente en el norte pero subirán en el resto y las nocturnas ya subirán en todas partes del sábado al domingo, aunque en el Cantábrico y otras ciudades del tercio Norte, como Vitoria o Pamplona, el quedarán por debajo de los 24ºC de máxima el domingo; mientras en el centro y en el sur se superarán los 35ºC de forma generalizada y los 40 o 42ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir.

El fin de semana las lluvias serán escasas y quedarán acotadas al Cantábrico Oriente y a puntos del norte y este de Cataluña, donde podría haber tormentas aisladas.

La semana comienza con más de 40º en el sur

El lunes subirán las temperaturas en la mitad norte mientras que bajarán en el área mediterránea y superarán los 35ºC en el sur de Galicia, en puntos del oeste de Castilla y León, y de nuevo en Madrid, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía, con más de 40ºC grados en puntos del sur de Castilla-La Mancha.

En los valles del Guadiana y del Guadalquivir podrán superar localmente los 42ºC el lunes, una jornada en la que tampoco habrá lluvias en la mayor parte de España salvo alguna tormenta aislada. El martes volverán a crecer los termómetros y ese día lo harán de manera "muy acusada" en la mitad norte, notándose especialmente el miércoles en el este de la Península y en Baleares.

"Serán jornadas muy, muy calurosas. Los valores diurnos estarán entre 5 Y 10 grados por encima de lo normal en la mayor parte del país salvo orillas del mediterráneo donde las temperaturas serán más normales", advierte Rubén del Campo.

No obstante, admite no se sabe de forma precisa si el martes y miércoles se superarán los 35ºC de manera generalizada y los 38 a 40ºC en buena parte no sólo del centro y del sur de la Península sino también en el norte.

De hecho, precisa que en algunas zonas de la mitad sur podrían llegar o incluso superar los 42 o 44ºC y las noches y madrugadas serán entre tropicales (más de 20ºC) y tórridas (más de 25ºC por la noche) en puntos del Mediterráneo y en ciudades del interior, especialmente del centro y la mitad sur.

Respecto a Canarias, la Aemet destaca el viento, que el lunes soplará de norte con intensidad, especialmente en zonas altas, y la nubosidad que afectará al norte de las islas de mayor relieve. Ya el martes, pronostica que los vientos alisios se reforzarán y las temperaturas comenzarán a subir y no descarta que la segunda mitad de la semana el calor intenso "también sea protagonista" en el archipiélago, ya que superarán probablemente los 34 a 36ºC en el sur de las islas más montañosas y en Fuerteventura.