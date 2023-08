Aumentan las críticas sobre Sánchez por su viaje a Marruecos: Podemos y Nueva Canaria se suman a los reproches del PP

Este miércoles, el vicesecretario del Partido Popular, Miguel Tellado, criticó la decisión de Pedro Sánchez de elegir Marruecos como su destino de vacaciones, calificando esa elección como "una clara provocación" que responde a la "soberbia del personaje".

Ante esos comentarios, la ministra Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha recomendado este jueves a los dirigentes del PP que "se tomen unos días de descanso" como ha hecho Pedro Sánchez, actualmente de vacaciones en Marruecos, para que "reflexionen" sobre los resultados de las elecciones generales del 23-J.

Además, ha aconsejado que cesen sus ataques contra el presidente del Gobierno en funciones, ya que "no es positivo para su partido ni para España ese afán de confrontar a la ciudadanía a través de los ataques a Sánchez", ha agregado la ministra, antes de urgir al PP a adoptar otra "línea estratégica de oposición".

Eso no ha impedido que Tellado no atacara de nuevo este jueves a Sánchez por su destino vacacional. El popular no está conforme con que el presidente en funciones se haya marchado sin haber dado explicaciones por la "filtración de datos" de su móvil con el programa espía Pegasus, el giro en el Sáhara Occidental a favor de los postulados marroquíes.

Junto a las críticas del PP, este jueves, la eurodiputada de Podemos y cabeza de lista de Sumar en las últimas elecciones generales por Navarra, Idoia Villanueva, ha reprochado a través de Twitter al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, su viaje de vacaciones a Marruecos y lo ha tachado de "complacencia" con el reino alauí, que vulnera derechos fundamentales "con total impunidad".

Asimismo, Villanueva ha reiterado en la red social "todo el apoyo" al pueblo saharaui y al Frente Polisario "en su lucha por la libre determinación y ante el uso ilegítimo de los recursos saharauis".

De la misma forma que todos ellos carga el partido nacionalista canario de Nueva Canarias-Bloque Canarista. Su secretario, Carmelo Ramírez, ha señalado este jueves es un "insulto" al pueblo saharaui que el presidente de España en funciones esté pasando sus vacaciones en Marruecos, al tiempo que entiende que con ello muestra un "explícito apoyo a la ocupación marroquí" en dicho territorio.

Ante esta lluvia de críticas, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha defendido este jueves la elección vacacional del presidente del Gobierno en funciones. Aseguró ante los medios de comunicación, antes de una visita a las obras de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, que la decisión de escoger Marruecos es "una cuestión estrictamente personal" sobre la que no tiene "nada que decir".

No obstante, el ministro socialista ha apostillado que sí tiene "algo que decir a los propagadores de bulos", y es "que han de asumir su triste destino, porque ni son mayoría en este país, ni condicionan la vida de nadie", según ha zanjado.

El Frente Polisario también critica a Sánchez

Además de los partidos políticos españoles, el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha emitido este jueves un comunicado para criticar que el viaje de Sánchez a Marrakech (Marruecos) demuestra "el indiscutible apoyo" de España "a un decadente régimen que vulnera de forma sistemática, diaria e impune los Derechos Humanos del pueblo del Sáhara Occidental".

"Si bien rápidamente se ha insistido en circunscribir este viaje al ámbito estrictamente privado -y aún teniendo este carácter-, dicha elección conlleva aparejado un enorme contenido político que va mucho más allá del ámbito privado", ha sentenciado en el comunicado.