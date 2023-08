La escritora Pilar Clau debuta en el verso: "Leer poesía nos hace más críticos y tolerantes, nos ayuda a comprendernos"

Filóloga, periodista, asesora, novelista y, por fin, poeta. Las palabras le han sobrado siempre a María Pilar Clau (Laluenga, Huesca). Las usa para pensar, para transmitir, para comunicar y ahora también para hacer versos. Después de varias novelas, como Pétalos de luna y La sobrina, la escritora oscense se bautiza en la poesía con Mujer de otoño (Papeles de Trasmoz), su primer poemario, pero se adivina, que no será el último. Porque entre estrofas, esta mujer sensitiva y delicada, ha encontrado los mimbres para construir y derribar sentimientos y estados. Hasta las matemáticas tienen su lírica, firma ella. También un árbol, la tristeza, incluso la razón. Aunque su libro rebose irracional pasión.

También hay muchas alusiones a las palabras, las que usamos y las que no. ¿Cuáles son sus palabras favoritas? Mis palabras favoritas son siempre las que designan con más precisión lo que quiero decir, mi intención, y a la vez las que mejor excluyen lo que no está en mi intención. Sabiduría, consciencia, quiero, no y vivir son algunas de las palabras que más me gustan.