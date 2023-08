'El club de los lectores criminales': fecha de estreno, sinopsis y reparto del slasher español de Netflix

Es muy probable que el autor que haya inspirado más relatos y adaptaciones de series y películas de terror sea Stephen King. No hay quien no conozca, haya escuchado o haya leído las historias sobrenaturales de este autor de literatura fantástica y ciencia ficción. Esta no es una adaptación de una de sus historias, pero sí un relato nuevo inspirado en sus novelas.

Los protagonistas de El club de los lectores criminales, la nueva película de Netflix, son tan fans del escritor que llegan al punto de crear un club de lectura para compartir sus libros y comentarlos. Sin embargo, todo se tuerce cuando ellos mismos empiezan a vivir su propia película de miedo.

A continuación, te contamos todo lo que sabemos del próximo gran estreno de la plataforma de la N roja.

'El club de los lectores criminales' primer vistazo

La primera vez que le vimos las caras a los integrantes del terrorífico club fue hace un año con este anuncio en el que nos daban la bienvenida al grupo. En él, los ocho lectores que vivirán una pesadilla digna de los peores cuentos de terror por los pasillos de la biblioteca nos abrían las puertas a su mundo.

Tal y como ellos mismos nos explican, en este club se leen libros, sí, pero también se hacen otras cosas como, por ejemplo, cometer crímenes. La búsqueda de justicia, las traiciones y las acusaciones son parte de este club en el que, aunque no lo queramos, ya hemos entrado.

'El club de los lectores criminales' novela y sinopsis

Basado en la novela homónima de Carlos García Miranda, guionista de producciones como Físico o Química: El Reencuentro, Los Protegidos, El Internado o Cuerpo de Élite, este slasher sigue la historia de Ángela, una estudiante que decide unirse a un club de lectura de novelas de Stephen King. Sin embargo, su experiencia universitaria dará un vuelco cuando ella misma comience a vivir una cuento de terror.

Tras involucrarse en una trágica muerte en la Universidad Complutense de Madrid, los ochos participantes del grupo deberán luchar por su vida cuando un payaso asesino asegure conocer su secreto y prometa ir matándolos uno a uno. Tal y como puede leerse en la sinopsis oficial de la novela, "cualquiera de ellos puede morir en la siguiente página, y cualquiera de ellos puede ser el asesino".

'El club de los lectores criminales' fecha de estreno

Con este vídeo en el que se nos demuestra que cualquiera de los ocho participantes podría estar detrás del payaso, los lectores criminales nos han hecho saber que su historia llega a Netflix el próximo 25 de agosto.

'El club de los lectores criminales' reparto

Vecki G. Velilla (Miamor perdido), Iván Pellicer (Sagrada familia), Álvaro Mel (Un cuento perfecto, La Fortuna, Paraíso), Priscilla Delgado (Los Protegidos, Julieta), María Cerezuela (Maixabel, Las buenas compañías), Ane Rot (Por los pelos. Una historia de autoestima), Carlos Alcaide (El internado: Las cumbres, La edad de la ira) y Hamza Zaidi (El príncipe, La ignorancia de la sangre) serán los encargados de dar vida a estos ocho estudiantes.

A ellos se unen en esta pesadilla universitaria los actores Daniel Grao (Los ojos de Julia, Julieta) y Carmela Lloret (Los del túnel, Caronte) como los intérpretes más veteranos.

'El club de los lectores criminales' director

Carlos Alonso-Ojea se pone a la dirección de esta adaptación con guion del propio Carlos García Miranda. Anteriormente, Alonso-Ojea dirigió cortos como Hogar, Hogar (2013), Pequeña silenciosa (2017), El Matador (2019) y Lo que siembras (2022).

En 2013 se puso al frente de la dirección de la película Los inocentes, un thriller sobre un grupo de nueve jóvenes que deciden ir de fiesta a una posada abandonada el Día de los Inocentes y que le valió una nominación en el Festival de Sitges. Este verano, el director vuelve al slasher para contar otra historia de miedo, esta vez, ambientada en los pasillos de la universidad.

