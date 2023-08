Díaz propondrá que en el Congreso y en el Senado se pueda usar el gallego, el catalán y el euskera en la tribuna

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, someterá a debate que se permita hablar en las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados y en el Senado. "La diversidad es la mayor riqueza de nuestro país", ha asegurado la líder de Sumar en el programa La Hora de La 1.

El objetivo que persigue la coalición formada por grupos de izquierda es que los diputados y senadores puedan expresarse en la lengua que prefieran en la tribuna. "¿Por qué no vamos a poder expresarnos en galego, catalán o euskera?", ha manifestado.

La ministra de Trabajo en funciones ha adelantado en su intervención que están "negociando con los grupos catalanes" y que "es clave que todas las formaciones políticas estén a la altura de las necesidades del país". Según Díaz, los españoles "quieren un país progresista", por lo que han designado al dirigente de En Comú Podem Jaume Asens para "hablar con formaciones demócratas y progresistas".

💬"España es un país plural y diverso, un país de países.



Desde Sumar, nos gustaría que en el Congreso y Senado pudiéramos expresarnos en las lenguas cooficiales.



Por eso, pedimos que se modifique el reglamento"



Sumar ya está trabajando con el PSOE, aunque no les preocupa la estructura del gobierno, sino el contenido. "No estamos eligiendo ministros, estamos volcados en el acuerdo de Gobierno que queremos", ha asegurado. Por eso, han arrancado las negociaciones porque "no vamos a estar en el Gobierno para no hacer nada", ya que la coalición "tiene 31 diputados que van a servir para tener un Gobierno mejor".

Entre sus propuestas, prevalece "seguir ganando derechos". Más sanidad o educación pública son las bases desde la que parten desde Sumar. "Los españoles nos han dicho que las políticas públicas estaban bien valoradas", ha expresado la ministra en funciones.

Respuesta a las críticas de Podemos

La líder de Sumar ha advertido de que todas las fuerzas integradas en Sumar "van a cumplir el acuerdo" de la coalición, un aviso que ha lanzado después de las críticas de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y otros dirigentes morados contra ella.

Díaz ha dicho que ha hablado con Belarra y, aunque respeta las declaraciones sobre los resultados de Sumar el 23J, "no las comparte". La ministra de Trabajo ha insistido en que las críticas no responden a su manera de trabajar y que todos van a acatar el acuerdo de coalición.

Podemos ha atacado a Sumar por los resultados del 23J que consideran pobres. Además, los morados están ejerciendo presión para no quedarse fuera del reparto de poder en Sumar, exigiendo autonomía para sus cinco diputados.

Aparte de hablar con Belarra, Díaz está manteniendo contactos con la quincena de formaciones que se han integrado en Sumar y en septiembre, cuando se produzca la investidura de Pedro Sánchez que ha dado por hecho, van a lanzar este movimiento ciudadanos que ha obtenido 31 escaños en las elecciones.

Disminución del paro y subida del euríbor

Yolanda Díaz ha señalado en su intervención que el paro lleva bajando desde hace cinco meses a unos niveles que no se alcanzaban desde el año 2008. "Eso es muy positivo para el país", ha expresado. A esto se le suman los datos del paro registrado más bajo en la serie histórica de menores de 25 años. "Cuando gobernaba el PP, el diferencial con Europea era de 14 puntos y ahora estamos en 5", ha señalado.

El objetivo de Sumar es seguir restringiendo las cifras del paro en España. "La reforma laboral, los ertes y la subida del SMI están influyendo en el empleo", ha recordado la ministra de Trabajo.

Respecto a la subida del euríbor, que cerró julio con un 4,15%, Díaz ha mostrado su preocupación por las familias que están viendo reflejadas estas subidas en la hipoteca, a pesar de que "tenemos la inflación más baja de Europa". "La subida de tipos de interés es profundamente errática por parte del Banco Central Europeo", ha asegurado.