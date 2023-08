El PP señala que "la quita de deuda es una técnica de Sánchez para ganar votos"

Miguel Tellado vicesecretario general del Partido Popular ha afirmado este miércoles en una entrevista para Onda Cero que la quita de la deuda autonómica es un error, pues haces un llamamiento a la mala gestión económica de las autonomías.

"Queremos que en España no se favorezca a unos territorios antes que a otros, la gestión tiene que ser multilateral no bilateral, hay que financiar servicios públicos no territorios", ha anunciado el vicesecretario del PP. Para Tellado plantear una quita de deuda en Cataluña "es una técnica de Sánchez para ganar votos".

Además, el popular ha calificado la situación que esta viviendo España como "algo esperpéntico" y ha añadido que "no todo vale para mantener el gobierno. "Pedro Sánchez tiene que asumir el resultado de las elecciones y felicitar a quien ha ganado". El vicepresidente ha hecho hincapié en la necesidad de que gobierne aquel que obtuvo más votos en las elecciones del 23-J.

"Hablamos con todos los partidos, cómo no vamos a hablar con Vox", Tellado ha explicado que desde el Partido Popular buscan evitar un bloqueo electoral y por eso dialogarán con todos los partidos constitucionalistas. El popular ha afirmado que quieren romper el bloqueo electoral para garantizar una estabilidad política.