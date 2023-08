Vox reclama "agilidad" en las negociaciones de Murcia y Aragón y acusa al PP de estar desconcertado tras los resultados del 23-J

Los plazos para la formación de Gobierno en Murcia y Aragón corren sin aparentes avances en las negociaciones entre PP y Vox. El partido liderado por Santiago Abascal asegura tener la mano tendida para desbloquear la situación en ambas comunidades, una disposición para llegar a un acuerdo que no ven en sus interlocutores. Una semana después de las elecciones generales, Vox acusa al PP de estar desconcertado con los resultados del 23-J, algo que, según los de Abascal, está entorpeciendo las negociaciones autonómicas.

Vox confiaba en que, una vez sorteadas las elecciones generales, el PP aligerara las conversaciones para formar Gobierno en Murcia y Aragón. "La negociación va cogiendo mejor color, ahora que han pasado las elecciones, lo cual demuestra que fue un error no hacerlo antes", afeó el miércoles a los populares el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros. Sin embargo, los días pasan y el entendimiento entre las formaciones sigue sin ver la luz.

"No nos hemos movido de la posición en la que estábamos. Seguimos con la mano tendida y en disposición de reunirnos con el PP para conformar Gobiernos útiles", defendió este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé. Sin embargo, frente a esa disposición, el eurodiputado dijo encontrar "desconcierto en Génova" ante los resultados electorales del 23-J. "Se habían creído las encuestas", lamentó.

Los de Abascal han afeado en repetidas ocasiones al PP su llamamiento al "voto útil" durante la campaña electoral, una estrategia a la que el presidente de Vox acusó en la misma noche electoral de haber "frustrado la alternativa" a Pedro Sánchez. "El PP se ha equivocado de enemigos y de aliados", reiteró este lunes Buxadé, que aseguró que su formación no es responsable "de las expectativas no cumplidas de Génova". "Feijóo y otros líderes del PP se pasaron la última semana de campaña diciendo que rozaban la mayoría absoluta. Vox no tiene ninguna culpa de que los líderes del PP fueran irresponsables en sus mensajes de campaña", expresó.

"Desconcierto en Génova"

Para los de Abascal, los resultados del 23-J han desubicado al PP, al que fuentes de Vox reclaman que se centre y ponga fin a los bandazos en su relación con la formación situada a su derecha para poder así llegar a un acuerdo en las comunidades en las que es posible una investidura de presidentes populares. Es el caso de Murcia, donde el PP necesita al menos la abstención de los nueve diputados de Vox al haberse quedado a dos escaños de la mayoría absoluta, y Aragón, donde los siete asientos de la formación de Abascal son también claves.

Vox reclama en ambas regiones su entrada al Gobierno, algo a lo que por el momento el PP no ha accedido. El presidente murciano, Fernando López Miras, ya se enfrentó a una investidura fallida el pasado 10 de julio —que activó un plazo de dos meses para desbloquear la situación y evitar la repetición de elecciones—, mientras que en Aragón el popular Jorge Azcón fue designado el 7 de julio como candidato oficial a presidir el Ejecutivo autonómico, aunque todavía no hay fecha para su investidura, que ha de celebrarse antes del 23 de agosto.

Fuentes de Vox aseguran estar "deseando" llegar a un acuerdo en Aragón y Murcia. Sin embargo, muestran su malestar con declaraciones realizadas en público contra Vox como las del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que acusan de alimentar el miedo contra su formación. "Lo primero que debería hacer el señor Moreno Bonilla es agradecer que es presidente gracias a los votos de Vox, y que gracias a Vox se pudo acabar con el socialismo en Andalucía. Lo primero que debería tener es humildad para reconocer la realidad y darse cuenta de quién es su aliado y enemigo", expresó en ese sentido Buxadé este lunes en rueda de prensa. "Algunos líderes del PP siguen en el 'sostenella y no enmendalla'", añadió.

Los de Abascal consideran incomprensible que haya voces en el PP que expresen reticencias a Vox en público, mientras al mismo tiempo ambas fuerzas han llegado a acuerdos en la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura. Por ello, piden a los populares que se aclaren para poder avanzar en las comunidades cuyos Gobiernos faltan por cerrar. En ese sentido, Buxadé lamentó este lunes que el "desconcierto" de los populares esté afectando a la "agilidad" de las negociaciones para llegar a un acuerdo en Murcia y Aragón. "Esperamos que ese desconcierto se transforme en tranquilidad y sosiego y dejen de usar a los aragoneses y murcianos como moneda de cambio", reclamó al PP el eurodiputado.

Vox no será un "obstáculo"

Más allá del panorama autonómico, en el ámbito nacional, fuentes de Vox ven más capaz a Sánchez que a Feijóo de recabar apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno. En esa línea, Buxadé calificó este lunes al líder socialista como un "sociópata arrogante" capaz de "coser con la peor antiespaña". El PSOE obtuvo en las elecciones del 23 de julio 121 escaños, a los que necesitaría sumar el apoyo de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG para conseguir un respaldo parlamentario que garantizara una investidura fructífera.

Frente a la posibilidad de reedición de un mandato de Sánchez, Vox insiste en que no será un "obstáculo" para evitar un "Gobierno de destrucción nacional", aunque aseguran que en ningún caso darán a Feijóo un cheque en blanco. Fuentes del partido reconocen que la alternativa al liderazgo del PSOE es complicada y rechazan considerar al PNV como un partido moderado, aunque recalcan que es al PP a quien corresponde intentar recabar apoyos.