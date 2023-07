España ocupa el sexto mundial lugar en tatuajes... aunque el 60% se lo borra

España ocupa el sexto lugar en realización de tatuajes a nivel mundial, según datos aportados por el sector, aunque el 60% se arrepiente y acaba borrándolo cinco años después de habérselo hecho.

A pesar de que muchos se arrepienten, en los últimos años ha aumentado la demanda de tatuajes, aunque en verano disminuye por los riesgos que supone, según explican expertos consultados.

El 42% de los españoles se ha realizado al menos un tattoo, según el estudio de Lutronic PBS. "En verano disminuye la demanda porque recomendamos no bañarse en playas o piscinas hasta que no pasen dos semanas. Sin embargo, nuestro trabajo se vuelve a activar en septiembre", asevera el tatuador Javier Esteban.

Si alguien tiene en mente ir a la playa todos los días, tomar el sol y bañarse en la piscina es una "barbaridad hacerse un tatuaje porque tendrá que protegerlo durante 15 o 20 días", informa el dermatólogo de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) Donís Muñoz.

El doctor recomienda "no mojarlo con el agua de piscinas porque el cloro puede aclarar el tatuaje o provocar reacciones" y eso, según el doctor Muñoz, "por no hablar de exponer el tatuaje al sol, cosa que hay que evitar". "Tiene que estar totalmente protegido del sol ya que es el enemigo número uno de las tintas de tatuar, degrada los pigmentos y favorece reacciones inflamatorias a lo largo de la vida del tatuaje", añade.

La presidenta de la Asociación Nacional de Micropigmentación, Tatuaje y Piercing, Mar Díaz, explica que "las tintas que se deben utilizar tienen que estar autorizadas" por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

"Esas tintas tienen que presentar unas fichas de seguridad que confirman que no contienen ciertas sustancias. Si no es así, y se utilizan tintas ilegales, no solo se pueden producir problemas con las resonancias, sino también con el borrado si la persona lo necesita o con la salud de la persona", expone.

Eliminación de tatuajes

Según datos de Lutronic PBS, la compañía fabricante especialista en dispositivos láser médico-estéticos, el 60% de las personas que se tatúan se arrepiente de ello y desean borrarlo en menos de cinco años.

Para borrarlos son necesarias entre seis y ocho sesiones durante dos años. "Depende de tres factores, que son la tinta, la profundidad de la misma y la zona anatómica. El proceso es simple, el láser en picosegundos fracciona el pigmento sin lesionar la piel, gracias al pulso ultracorto del láser médico", indica el especialista en eliminación de tatuajes Luis Deu Peña.

En este sentido, también resalta que es "importante tanto la maquinaria como la experiencia del profesional": "Lo importante es que lo haga personal sanitario, que sean enfermeros o médicos".

El riesgo principal al eliminar un tatuaje es la cicatriz y la hipo pigmentación. "Además, si la persona es fumadora, necesitará más sesiones. Se ha demostrado que toxinas como la nicotina, el monóxido de carbono o el cianuro de hidrógeno aumentan el tiempo de cicatrización de las heridas", subraya el vicepresidente de Lutronic PBS, Javier Rodríguez.

"Por ello, resulta crucial considerar todos estos factores por parte de los profesionales, para ofrecer los mejores resultados, de forma rápida y segura", subraya el vicepresidente de Lutronic PBS, Javier Rodríguez.

Por los riesgos que conlleva el proceso, los expertos recomiendan reflexionar detenidamente a la hora de fijar en la piel "para siempre" un diseño que quizá se quiera eliminar en unos años.