Puigdemont apela al voto positivo a Sánchez con condiciones: lograr un acuerdo sobre el "conflicto catalán, sin presión ni chantaje"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont apeló este sábado al voto positivo de Junts para facilitar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante el recuento provisional del voto exterior, el CERA, que indica que el PP le quitaría un escaño al PSOE en Madrid. Sin embargo, matizó que solo contará con los votos de Junts en la eventual investidura si se alcanza un acuerdo sobre el "conflicto" catalán y no sobre su situación personal, y que la negociación se ha hacer sin "presión" y sin practicar "el chantaje político".

A través de su cuenta de Twitter, Puigdemont señaló que existen tres alternativas posibles: "O Junts vota que sí, o el PSOE acaba facilitando la investidura de Feijóo, o vamos a repetición electoral".

"El actual presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección sólo podrá ser escogido si obtiene el voto afirmativo de una coalición muy amplia, incluidos los 7 votos de Junts", arguyó. Así, destacó que "si hace seis días el resultado electoral ya nos situó en el centro de la conversión", con el recuento provisional del CERA "la posición aún ha quedado más contrastada".

El recompte definitiu dels vots ha comportat un canvi puntual a l’assignació d’escons al Parlament espanyol però rellevant en l’equació per a qualsevol investidura. L’actual president del Govern i candidat socialista a la reelecció només podrà ser escollit si obté el vot… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 29, 2023

Con un escaño menos, al PSOE no le bastaría con la abstención de Junts para investir a Sánchez, sino que necesitaría negociar y obtener el apoyo explícito de este partido.

El expresidente de la Generalitat añadió que "no ha pasado tiempo suficiente para saber qué acabarán haciendo los dos grandes partidos españoles -el que ha perdido ganando, y el que ha ganado perdiendo-", dijo en referencia al PSOE y al PP, respectivamente.

Recalcó la necesidad de "negociar los términos en los que debe acordarse la resolución de un conflicto como el que existe entre Cataluña y España".

"Tener la llave es circunstancial. Un día la tienes y al día siguiente, no, y no lo podemos perder nunca de vista. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo de perderla, ni en la sobreactuación delante de un poder que es inevitablemente efímero", ha añadido.

Puigdemont también ha explicado que ha recibido amenazas durante los cinco años y nueve meses que lleva en Bruselas: "Lo explico básicamente para que haya quien se pueda hacer una ligera idea de qué efecto me puede causar el hecho de que digan que si Junts no vota a Pedro Sánchez me caerá el mundo encima".

Ha lamentado que ningún juez español ha actuado frente a esas amenazas y ha añadido: "Vivo sin la protección que la ley teóricamente me garantiza".