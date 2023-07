Muere una mujer que circulaba en sentido contrario y chocó con un camión en la AG-53

#AXEGAInforma dun accidente mortal en #Piñor.



Unha muller perdeu a vida tras unha colisión frontal na AG53, no quilómetro 63, sentido Santiago.



Interviñeron os #BombeirosCarballiño para liberar a vítima, atrapada no interior do vehículo que conducía. pic.twitter.com/8TT6IvxxFU