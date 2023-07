Benidorm niega una 'guerra de sombrillas': "Han publicado imágenes sacadas de contexto apoyándose en una premisa falsa"

La imagen se repite en varias playas españolas en los meses de julio y agosto: un arenal vacío, a tempranas horas de la mañana, donde no hay ni una persona, pero sí algunas sombrillas colocadas estratégicamente en primera línea, para ser ocupadas en las siguientes horas. Una práctica habitual, pero ilegal, que puede acarrear diferentes sanciones.

El Ayuntamiento de Benidorm se ha pronunciado con respecto a esta situación, en relación con una reciente información del Daily Mail, en la que criticaba que algunos habitantes estaban madrugando deliberadamente para privar a los turistas británicos de los mejores huecos playeros. "Los tabloides británicos lo magnifican todo. Han publicado imágenes sacadas de contexto apoyándose en una premisa falsa", explican fuentes municipales a 20minutos.

La ordenanza municipal de uso y gestión del litoral manifiesta, de forma clara, la prohibición de "abandonar enseres en el espacio público" y el incumplimiento de esta norma implica una intervención de la Policía Local, con potestad de retirar los objetos personales e incluso imponer una sanción, que podría llegar hasta los 750 €.

"Este año no hemos emitido ninguna sanción"

No obstante, estas sanciones no son nada habituales. "Apelamos a la responsabilidad, el sentido común y la convivencia. Las sanciones se aplican solamente cuando el comportamiento es reiterado, no las solemos llevar a cabo", aclaran desde el Ayuntamiento de Benidorm.

"Este año no hemos emitido ninguna sanción", cuenta un portavoz de la Policía Local. "Intentamos evitarlas a través del diálogo. Estas incidencias son mínimas, no representan ningún problema real".

De hecho, la mayor parte de bañistas que acuden a horas tempranas a las playas no están incumpliendo ninguna normativa, como indican las mismas fuentes municipales: "La mayoría son personas que se quedan, no se les puede retirar. Suelen colocar la sombrilla y se van a dar un paseo, pero tampoco están haciendo nada que esté prohibido". "Cuando acaba el servicio de limpieza, a las 6 de la mañana, la gente puede entrar con normalidad a la playa", sentencian.