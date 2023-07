Adopciones especiales: "Etna necesita una familia dispuesta a darle mucho amor y ayudarla a volver a caminar"

De los más de 288.000 perros y gatos abandonados en España durante el año 2022, más de la mitad de mininos (el 53 por ciento) y un 44 por ciento de los perros rescatados por las protectoras y refugios de animales están enfermos o heridos, tal y como recogen los datos del estudio sobre abandono y adopción realizado por la Fundación Affinity.

Cuando decidimos incluir un animal de compañía en nuestras familias, tanto si es a través de la adopción, como de la compra, debemos ser conscientes de que los peludos no son perfectos. Pensar que vamos a convivir con el perro ideal (que no mancha, que no muerde, que no hace ruido, que pasea tranquilo a nuestro lado, etc.) es tener las expectativas muy altas y no entender la naturaleza de este animal.

Por supuesto, igual que debemos asumir que tendremos que ofrecerles una educación, tiempo y dedicación, cuando optamos por convivir con estos animales también estamos corriendo unos riesgos a nivel de salud: ¿Y si enferma o surge algún problema?

Los perros también sufren problemas motores y neuronales, a veces provocados y otras, por genética, por lo que cabe una pequeña posibilidad de que nuestros peludos requieran de más ayuda de la que habíamos previsto, de ahí la importancia de adoptarlos o comprarlos con responsabilidad.

El caso de Etna

Ejemplo de ello es Etna, una perrita bajo los cuidados de la protectora de animales The Animal's Home. "Una chica contactó con nosotros diciendo que se la habían dejado en su casa y que apenas se podía mover", relatan. "Desde entonces, ha pasado un año en una casa de acogida, conviviendo con más perros".

"Al principio es algo tímida, pero en cuanto te coge cariño es la típica perra que cuando entras a casa y la tocas se hace hasta pipí de la alegría que le da verte", añaden desde la asociación ubicada en Linares.

Cuando era pequeña, la asociación la llevó al veterinario para hacerle una radiografía y ver por qué no podía moverse. "Tenía una pequeña fisura en el cráneo que la neuróloga examinó, considerando que se trataba de algo genético", explican.

"Creemos que con rehabilitación y haciendo ejercicios puede volver a andar, ya que hay veces que se levanta sola", aseguran desde la protectora de animales. "Necesita una familia dispuesta a darle mucho amor".

Tanto para ayudar a la asociación a seguir rescatando perretes como Etna, como si se está interesado en darle un hogar definitivo, podemos ponernos en contacto con la protectora de animales a través de sus redes sociales en este enlace.