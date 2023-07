El pasado 17 de julio, el diario El País publicaba un artículo bajo suscripción con el siguiente titular: “Los presupuestos de cultura de Vox en Castilla y León: mucha tauromaquia, cierre de Las Edades del Hombre y protección del patrimonio franquista”.

A raíz de la noticia comenzaron a circular en redes diferentes mensajes que se hacían eco del texto, en concreto sobre el supuesto cierre de la Fundación Las Edades del Hombre, un proyecto dedicado a la conservación, investigación y difusión del patrimonio religioso de Castilla y León con sede en el Monasterio de Santa María de Valbuena, San Bernardo, Valladolid.

Sin embargo, esto es falso. La propia fundación, de carácter privado, y la Junta de Castilla y León han desmentido la información publicada por El País.

La Junta de Castilla y León no ha cerrado la Fundación Las Edades del Hombre

En un comunicado publicado por la Fundación Las Edades del Hombre y difundido a través de su cuenta de Twitter señalan que “desconocen la procedencia de la información publicada en las últimas horas sobre el futuro de Las Edades del Hombre y sus proyectos”.

Desde la Fundación Las Edades del Hombre queremos transmitir este comunicado, a propósito de la información publicada en las últimas horas. pic.twitter.com/WSjpiGnN5l — Las Edades del Hombre (@Las_Edades) July 19, 2023

Desde el gabinete de prensa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León también han desmentido a INFOVERITAS que se vaya a cerrar la fundación.

De hecho, la extinción de una fundación se produce por causas tasadas legalmente: “Cuando expire el plazo para la que fue constituida, cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional o cuando sea imposible la realización del fin fundacional”. Además, recogen otros supuestos: “Cuando así resulte de la fusión de fundaciones, cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos o en las leyes”.

Las fundaciones se rigen por la Ley 50/2002, que establece, en cuanto a su origen, que pueden crearse tanto de forma privada o por parte de la iniciativa pública. Sin embargo, que una fundación sea de carácter privado no quita que pueda recibir fondos públicos, como sucede en este caso con la Junta de Castilla y León. Puede recibir tanto fondos privados como públicos.

La Junta reitera su apoyo a la Fundación

Desde la Junta de Castilla y León han explicado que el apoyo y la colaboración con la Fundación es continuo y permanente. De hecho, señalan que están trabajando en colaboración con la Fundación en un programa expositivo para los próximos 2024 y 2025, ya que las exposiciones son bianuales. Por tanto, no se ha producido ningún cambio respecto a esa colaboración. Simplemente que después del fin de ciclo que acabó con Transitus, en 2023, este año no se ha organizado ninguna otra exposición. Por eso no se recibe financiación de la Junta de Castilla y León.

Desde la entidad, al igual que el Gobierno regional, también se hacen eco de la colaboración mutua de ambas instituciones. Y aseguran que han desarrollado un programa expositivo que se realizará en los años 2024 y 2025. También coinciden en que el anuncio de las localidades que albergarán las exposiciones y demás detalles del proyecto, que se realizará próximamente.

Finalmente, desde la Junta de Castilla y León recuerdan que, a fecha de 27 de mayo de 2022, se otorgó una subvención para la Fundación de 500.000 euros. Sobre los presupuestos de 2023 señalan que no siempre se desglosan las partidas destinadas a organizaciones sin fines de lucro, ya que, en ocasiones, aparecen sin el nombre en concreto.

INFOVERITAS verifica que ...

Es falso que la Junta de Castilla y León vaya a cerrar la Fundación Las Edades del Hombre. Ambos organismos han negado la desinformación difundida por distintos medios de comunicación, entre ellos El País.