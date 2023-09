Susana Ballesteros, una voz maravillosamente rara

Para hacer de tu voz una guía primero tienes que escucharla, y esto lo sabe bien la cantante Susana Ballesteros. Locutora, periodista y actriz de doblaje, vive desde hace 17 años en Estados Unidos, donde ha realizado trabajos tan curiosos como el de ser la voz del GPS en Latinoamérica. Durante buena parte de este tiempo no se atrevió a dar el paso de impulsar su trayectoria musical, pero, tras un largo proceso de introspección, ahora se ha dado la oportunidad de "salir del armario musical" y trabajar en su primer EP, Maravillosamente rara. Asegura que el camino no ha sido fácil, pero ha valido la pena.

Ballesteros creció entre Móstoles y Villaviciosa de Odón (Madrid) junto a sus tres hermanos y su padre, que era chófer de autobuses de larga distancia. Allí estudió música, aprendió a tocar el violín y cantó en coros. Años después estableció su vida en Los Ángeles, donde realizó diversas labores como locutora, entre ellas, la de marcar el camino de millones de personas a través de sus indicaciones en el GPS. Cuando realizó la entrevista para optar a este puesto estaba resfriada, así que no era muy optimista. Sin embargo, fue la elegida para esta tarea, y eso le cambió la vida.

"Hay gente que me envía mensajes agradeciendo que los acompañe. Al final es un servicio. Es bonito guiar a otros porque, de alguna manera, estás evitando que se pierdan y que lleguen a su destino", dice Ballesteros a 20minutos. Al principio ocultó que ella era quien estaba detrás de esta labor, que consiste, básicamente, en "grabar frases de forma aleatoria y dejar que trabajen los algoritmos". Sin embargo, llegó un día en el que decidió revelar su identidad: "Desde entonces todo el mundo me conoce más. Por supuesto, en la música también me ha ayudado". Ballesteros se hizo popular, en parte, por ser la voz del GPS, pero ahora se abre a nuevos caminos.

Música como terapia

La calidez la artista no se percibe únicamente en su voz, sino también en las melodías y las letras de sus nuevos temas, que tienen un fondo, explica, "terapéutico". Su canción Ya me cuido yo "habla de poner nuestros sueños primero, sin esperar que alguien nos dé permiso"; mientras Respirar incide en la necesidad de darnos tiempo y no "llevarnos por delante". Maravillosamente rara abraza la sensación de sentirse "un perro verde".

"Mogollón de personas se sienten diferentes y viven con esa inseguridad durante muchos años, pero las peculiaridades nos hacen únicos. Esta canción habla del orgullo de abrirse al mundo después de haber estado oculto. Eso es liberador", dice la artista, que asegura que ir a terapia es "de valientes" y que a ella le ha cambiado la vida.

Tras pasar tanto tiempo poniéndose en la piel de los otros, interpretando otras realidades, se olvidó de quién era y de lo que quería. "Yo solía ser muy complaciente y camaleónica por miedo a no encajar. Al principio me gustaba ser flexible y conseguir adaptarme a ciertos entornos, pero luego me di cuenta de que estaba siendo algo excesivo, porque me estaba perdiendo yo. Es un proceso empezar a entenderte y a autodescubrirte. Hay que hacerse preguntas. '¿Quién soy yo?, ¿qué quiero realmente?'. Ahora vivo mi propio camino".

Ballesteros afirma, además, que componer le permitió derribar algunos temores: "A veces he tenido miedo de no ser suficiente. De llamarme cantante y que me digan: '¿ Y tú quién te crees que eres?'. He tenido miedo a mostrarme vulnerable y a enseñar mis heridas a través de la música, o a no ser la cantante que los demás esperan que sea. No soy la artista que te canta en un garito y te hace bailar y olvidarlo todo. Por lo menos por ahora".

Emocionar con la voz

Tener un indudable para manejar la voz han brindado a Ballesteros numerosas oportunidades, motivo por el que es constante a la hora de cuidarla -"quiero seguir haciendo lo que quiera con la voz, por eso no tomo alcohol, no fumo, bebo todo el tiempo agua y té…"-. Eso sí, sabe que a veces con esto no es suficiente. El factor suerte influye: "En el mundo de la locución no todo depende de ti. Puedes hacer muchos cursos y sentirte muy preparada, pero a veces tu tono de voz no es el que buscan en un casting".

Más allá de la música, ahora le esperan algunos proyectos ilusionantes. Ha trabajado en películas y series como Perdidos, Anatomía de Grey, CSI: Miami o Mujeres desesperadas, así como en videojuegos: "Más que doblar, me gusta hacer versión original. En octubre sale un videojuego, The Lamplighters League, que tiene muchísimo diálogo. Yo hago de un personaje que se llama Ana Sofía. Es española, pero hablo en inglés. Me chifla hacer cosas en versión original".

Merecedora de cuatro nominaciones a los conocidos como los Óscar de la voz, está entusiasmada con lo que le espera. Le espera un largo camino por delante, por recorrer y por guiar. "Estoy superilusionada y muy contenta por las oportunidades que me van saliendo. De repente das el paso y la vida responde. Preparo mi paso por Canadá, por Argentina… Quiero seguir estando siempre en contacto conmigo, de la manera que sea. Lo que venga será bienvenido".