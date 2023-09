Entrevista

Cambió la consulta del dentista por los estudios de grabación y los escenarios. Mejor dicho, aún los compagina. Y es que Polo Nández (León, 37 años) es uno de esos artistas que ha tenido que picar piedra para intentar vivir de su sueño: la música, donde ha pasado de promesa a realidad.

¿Es el mejor ejemplo de que los sueños se cumplen y que hay que luchar por ellos?Mi destino es pico y pala, pero no me preocupa, porque como siempre ha sido así, en todas las facetas, pues estoy acostumbrado (ríe). Luego, cuando se acaban consiguiendo las cosas, la satisfacción es mayor. Yo vengo de una familia en la que nadie se dedica a la música, y ya por eso es más difícil, pero siempre digo que, cuando te cierran una puerta, es la primera oportunidad para que te abran otra.

La que se le cerró en 2005 fue la de Operación Triunfo. ¿Cree que habría sido diferente de haberle cogido?Quedé entre los 40 últimos, pero creo que, si hubiese entrado, no habría conseguido lo que estoy logrando ahora, porque no era mi momento. Yo tenía que estudiar odontología y ahora es cuando ha llegado mi momento en la música. Antes la habría cagado, no estaba preparado.

¿Cómo acaba un dentista en la música?Mi profesión es dentista, pero es verdad que yo ya me subía a los escenarios, aunque de manera más amateur, antes de dedicarme a ello. La odontología me gusta y es lo que he estudiado, pero la música es mi pasión.

"Si hubiese entrado en 'OT 2005', no habría conseguido lo que estoy logrando ahora, porque no era mi momento"

¿Cómo lo compatibiliza?Lo increíble es no volverme loco (ríe). Intento condensar toda la agenda de la clínica en dos días para poder dedicarme el resto de semana a componer y hacer otras cosas musicales. La verdad es que tengo unos pacientes muy buenos y que encima se han vuelto fans de mi música.

¿Hace promoción de sus conciertos en la clínica?Fíjate que, al principio, mis pacientes eran los que venían a mis conciertos, pero últimamente llama gente que sigue mi música y que quiere cita en la consulta. ¡Eso significa que lo estoy haciendo bien! (ríe). Se retroalimentan.

"La odontología me gusta y es lo que he estudiado, pero la música es mi pasión"

¿Cuesta disfrutar las cosas sabiendo que, en la música, todo puede ser muy efímero?La verdad es que no. Te confieso que, como soy muy perfeccionista, al principio, hace un par de años, cuando me subía al escenario, a veces tardaba en relajarme y disfrutar. Pero algo pasó cuando hice un Wizink, que marcó un antes y un después para mí, aprendí a disfrutar los conciertos.

Polo Nández, durante su entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Desde su experiencia, ¿un artista nace o se hace?Creo que ambas. Yo siempre he sabido que soy cantante, pero creo que sin esa perseverancia y sin la preparación, ya que yo he ido a clases de de canto, de baile, porque yo era un palo, no se consigue nada. Te diría que nace y se hace. O, mejor dicho, se mejora.

"Como soy muy perfeccionista, al principio, cuando me subía al escenario, a veces tardaba en relajarme y disfrutar"

Tiene una voz muy melódica. ¿Se puede ser romántico y divertido a la vez?¡Claro! Mi sello es que, aunque las letras son de desamor, suena más alegra por la base musical que hago. No tengo miedo a que me etiqueten, y eso que me llaman el romántico de la gira, pero tampoco reniego de ello.

¿No se lleva más ahora, o funciona mejor, el chico canalla?Yo creo que funcionas mejor cuanto más te acerques a tu esencia. Da igual lo que hagas, esté o no de moda, porque lo importante es que seas real. En la vida, lo más difícil es ser real, porque me parece todo un artificio.

"Funcionas mejor cuanto más te acerques a tu esencia. Da igual lo que hagas, esté o no de moda, porque lo importante es que seas real"

No sé si el mundo de la música es el mejor ejemplo de ello.Ya. Te dicen: 'tienes que hacer eso porque está de moda'. ¡Pues no! Puedo intentar hacer algo que lo esté, pero llevándolo a mi esencia.

¿Y cuál es su esencia?¡Soy romántico! A ver, tengo mi momentos también de mal humor, que sorprenden, porque como yo suelo estar siempre alegre... Me guardo el mal humor, así que, cuando estallo, estallo con fuerza (ríe).

"El 95% de las canciones tratan sobre el amor porque es el motor que lo mueve todo"

¿El amor es lo que mueve el mundo?Yo creo que el amor mueve absolutamente todo. El 95% de las canciones tratan sobre este tema porque es el motor que lo mueve todo. En mi caso, todas mis canciones tienen que ver conmigo, aunque a veces puedo llevarlo a coas que me han contado o exagerarlo de alguna manera.