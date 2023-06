Entrevista

Por unas cosas u otras, lo cierto es que Paulina Rubio siempre está en boca de todos. Lleva siendo así las últimas tres décadas, el tiempo que lleva sacando hits que han hecho bailar a varias generaciones.

Hablar de Paulina es hacerlo de un icono, de una diva. ¿Diva se nace o se hace?No lo sé. Yo creo que tu personalidad puede decir mucho, pero lo que importa es el arte que vas creando. La conexión que hay entre tu público y tú. Lo importante no es llegar sino mantenerse. Amo las nuevas generaciones, las plataformas y todo eso, pero los que somos de la mía tenemos mucha más responsabilidad. Ahora las cosas se consumen muy rápido, hay más de 2.000 canciones al día, pero yo me considero un recording artist (artista de grabaciones), no hago covers, hago canciones inéditas con pretensión de que se queden en el gusto del público, y ahí es donde me vuelvo un cuchillito de palo. ¿Si soy diva? Soy mujer, tío, y todas las mujeres tenemos una pluma impresionante. Yo observaba a mi madre, la veía arreglarse, ¡y yo quería ser mi madre! Ella era mi diva.

Es que hablamos ahora mucho del empoderamiento, pero usted ya presumía de ello hace 30 años.¡Y mi madre! ¡Y mi abuela! ¡Y Frida Kahlo! Yo no soy esa mujer es una de las canciones que más reproducciones me da en todas las plataformas. Es un tema que saqué en 2001 y que sigue en mis conciertos. Es maravilloso que todas las mujeres se reivindiquen, y siempre lo harán. Es nuestra fuerza, es el grito de: '¡no nos ganen!'. Solo queremos ser iguales que los hombres, que nos paguen lo mismo... Bueno, nosotras somos fuente de vida, así que es imposible ser iguales, pero al menos sí equitativos.

"Tu personalidad dice mucho, pero lo

que importa es tu arte"

¿Qué opina de las nuevas generaciones de artistas latinas?Yo las veo guapas, fuertes y poderosas. Me identifico. Yo ya lo hice, ya me puse en bikini y ya me hice la foto. ¡No puedo decirles que no lo hagan! Creo que hay mucho talento. Mi favorita es Rosalía, por supuesto.

Haga lo que haga y suene a lo que suene, tiene el sello Paulina. ¿Cuál es ese sello?Sinceramente, creo que es mi voz. Tengo un carácter peculiar en mi voz, que habla por sí sola y es original. Tengo mucha y muy buena energía y espero que mi voz lo transmita.

Hablaba de las nuevas modas musicales. ¿Le ha costado engancharse a ellas?Es que la música es universal e infinita. Ahora se consume muy rápido, pero yo me voy adaptando a los tiempos. Una canción ahora te dura la mitad de lo que duraba antes. Son dos minutos y bye bye. ¡Ya en el concierto verán todo lo demás! Mis guitarras, que son mi instrumento favorito, mis bailarines, pantallas... Las canciones son canciones, lo que pasa es que tienes que adaptarte a los formatos de las plataformas o de las radios, que siguen siendo muy importante, porque la gente llama para pedir tu música. Da igual el estilo, lo importante es que la canción conecte con el público.

"Me identifico con las nueva generaciones. Yo ya lo hice, ya me puse en bikini y ya me hice la foto"

Y conecta, porque 30 años después aquí sigue.Me siento muy agradecida. Estoy superbendecida por tener un público que es igual de poderoso que yo, me ame y me ponga mi corona gay allá por dónde voy. Es algo con lo que me siento honrada. Cuando les pongo mis canciones a mis niños, y les gusta, es cuando digo: 'podemos bailar, podemos subirnos a la pista'. Sí extrañaba a esta Paulina, sí extrañaba una canción simplemente para disfrutar, y lo voy a seguir haciendo. Y no es reivindicarme, es simplemente ser feliz y hacer lo que me gusta.

La artista Mexicana Paulina Rubio. JESÚS CORDERO

Y hace disfrutar a la gente también. Sus canciones suenan mucho en karaokes.¡Me encanta! Y más que me imiten con el pelucón y los zapatones. Es lo más. Me siento muy querida y mi objetivo es devolver ese amor que me dan.

Para amor, el que tiene por usted el público LGTBI. ¿Se considera un referente del movimiento?A mi me encanta. Yo soy muy de sentirme querida y honrada. Siento que es hermosos y que es una forma de admiración hacia mí. Que me imiten, que hagan también sus sátiras, que interpreten y reinterpreten... ¡Que hagan lo que quieran y sean libres!

"Tengo un carácter peculiar en mi voz, habla por sí sola y es original"

Su nuevo single llega después de superar difíciles momentos en su ámbito más personal y es el testimonio de haberlos superados. ¿Uno es la consecuencia de lo otro?Es el detonante, sí, pero, si te pones a pensar en el punto creativo, la canción nace en plena pandemia imaginando dentro de mí que puedo bailar encima de una mesa con todos mis amigos. ¡Es el poder de la mente! El querer siempre vibrar, aun en los peores momentos. Es autoayuda, te sale la superwoman que hay dentro de ti, porque tu fuerza es lo más importante junto a tu público.

Haciendo un guiño al título, No es mi culpa, ¿se la han echado muchas veces?¡No te imaginas cuántas! Pero yo, sinceramente, con esta carita que tengo digo: '¡No es mi culpa y no me la adjudiques!' (ríe).

Haga lo que haga y suene a lo que suene, tiene el sello Paulina. ¿Cómo lo definiría?Sinceramente, creo que es mi voz. Tengo un carácter peculiar en mi voz, habla por sí sola y es original. Además, tengo mucha y muy buena energía y espero que mi voz lo transmita.

Paulin Rubio Apodada ‘La Chica Dorada’, la artista mexicana, de 51 años, ha trabajado como actriz, presentadora de televisión y modelo. Pero es la música la que le ha subió a la fama hace ya treinta años y temas tan reconocidos como 'Lo haré por ti', 'Y yo sigo aquí', 'El último adiós', 'Te quise tanto', 'Ni una sola palabra' o 'Mi nuevo vicio'.