Entrevista

En 2018 Conchita vivió un complicado embarazo que, tras siete meses de gestación, acabó dejándola en coma. Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz tanto para ella como para su hijo, pero esa experiencia le cambió su visión de la vida por completo. Mucho más positiva, lanza un disco que nos hace bailar, reír y replantearnos muchas cosas.

La bola de nieve me suena a cuando algo, casi siempre malo, se va haciendo cada vez más grande. ¿Es así?Yo no lo llevé hacia algo malo, pero sí que pienso que en la vida hay veces que nos pasan cosas y no estamos atentos, y se van haciendo cada vez más bola. Tanto que, cuando lo tienes en la cara, dices: '¿cómo no he visto llegar esto?'. Pero pasa al revés también, que estás en un momento muy malo y, aunque crees que no vas a poder con eso, de repente te despiertas un día y ves que estás fuera y que lo has conseguido. El disco habla de eso, de pequeñas situaciones que se hacen bola, pero escrito desde diferentes lugares, unos más oscuros y otros más luminosos.

Un disco que hace replantearnos muchas cosas.Sí. A mí me enseñaron desde pequeña a cuidar a la gente y respetar a todo el mundo, pero no me terminaron la coletilla, que era que aprendiera a cuidarme y respetarme a mí también. Y me ha costado un montón hacerlo, porque siempre he sido muy tímida y no era capaz de poner límites. Está siendo muy bonito, porque estoy viendo que mis canciones están ayudando a mucho gente. Y esa es la señal para saber que lo he hecho bien.

La importancia del mensaje en las canciones.Yo siempre pienso que parece que la música va dirigida solo al público de 20 años y que no pasa nada después. Y no. Después de esa edad nos pasan un millón de cosas que también se pueden contar, que son bonitas y que se merecen un espacio. En este disco hay un poco de todo, canciones que me habría encantado escuchar con veinte años y otras, como Cocodrilo, que solo van a entender una pareja, porque habla de la llegada de un niño.

¿Cuesta cada vez menos hablar de temas que antes eran más espinosos como la salud mental y las relaciones tóxicas?Las redes han dado un altavoz a cada persona en su mundo privado. La gente ha ido contando cosas y nos hemos dado cuenta de que hay ciertas situaciones o sentimientos por los que hemos pasado muchos, y hemos conseguido empatizar y que dé menos miedo hablar de ello. Yo creo que si tienes un mínimo altavoz lo debes hacer. No solo hablar de amor y desamor, que está increíble, pero yo ya no me voy a enamorar en la barra de un bar, no me va a pasar, entonces hay que contar también otras cosas. Cosas que necesitan un altavoz.

Aún así, también habla de desamor, de dejar ir.En las relaciones hay un punto en el que ya sabes que no va a ser. 'Ya no eres mi persona. A lo mejor lo fuiste, pero ahora no'. Y hay que aprender a encontrar el momento justo, que creo que es lo más difícil. Saber decidir que vamos a querernos mucho, pero en la distancia.

Cantaba hace años "y puede ser que me equivoque otra vez...". ¿Le ha pasado muchas veces?Me he equivocado muchas veces, sí. Mucha gente dice que si volviera al pasado lo haría todo igual, porque eran las herramientas que tenían en ese momento. Yo no. Si volviera hacia atrás, cambiaría un montón de cosas, en mi vida privada y en la profesional. Me he equivocado muchas veces, a lo mejor porque no he sabido decir las cosas a tiempo, no he sabido poner límites... No sé. Pero siempre me he vuelto a levantar, y estoy orgullosa de ello. Ha sido una carrera muy difícil, con muchas subidas y bajadas, y siempre he pensado que las cancines tienen poder, más que las personas. A mí me han salvado las canciones, porque pienso que me han comido a mí. Y siento que ahora, poco a poco, se empieza a valorar todo este camino y toda la lucha.

¿Así ha sobrevivido?Bueno, eso es algo que pasamos muchos, pero lo contamos pocos. Creo que, cuando tú haces tus propias canciones, de alguna manera tienes cierto poder. Yo trabajé mucho en silencio, haciendo canciones para mí, para otros intérpretes e incluso letras para películas. Todo eso te ayuda a darte cuenta de que no sabes hacer otra cosa, y cuando pasa eso tienes que luchar a muerte, que es lo que he hecho yo. Y, de repente, te das cuenta de que conectas con mucha gente.

Eso le pasó con El viaje, una auténtica locura.Tiene más de 26 millones de escuchas, es una burrada. En la vida hubiera pensado que eso podría pasar con una canción que habla de la maternidad, que da miedo hablar de eso en la música.

¿La industria musical es tremendamente exigente e injusta?Por supuestísimo. Yo tuvo un momento en el que fui prioridad de una multinacional y, de repente, noté un cambio de trato brutal. Y yo, que soy hipersensible, todo eso me afectó un montón. Me sentí muy pequeñita, muy poca cosa, no sabía lo que estaba pasando y me decepcioné con mucha gente. Con el tiempo aprendí que era mi error. Era trabajo y, a veces, tú te encariñas con alguien y ese alguien curra con veinte personas más. Vas aprendiendo. Lo que yo he aprendido es a elegir muy bien a mi equipo.

Conchita, durante la entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Dice que se sintió muy pequeña. ¿Llegó a afectarle como artista?Me sentí muy mal, sí, y me costó mucho recuperarme. Me hablaba fatal en los conciertos. ¡Me río yo de los haters! Me sentía una mierda y me decía cosas como 'ahora te vas a equivocar' o 'no sabes cantar'. Era muy difícil y, en vez de parar y recuperarme, seguía. Y ponerte delante de la situación cuando no sabes enfrentarte a ella es muy difícil.

Creo que no está contenta con su nombre artístico. ¿Por qué?Porque yo no sabía que la gente tiene tantos prejuicios. Yo tengo una voz chiquitica, dulce, y, si encima le metes un diminutivo, te sale una bola de merengue. Sí que creo que tenía que haberme puesto un nombre con más garra, que hiciera contraste con la música que hago. Siento que me he puesto una zancadilla, pero, aun así, aquí estoy.

¿Cuánto de harta está del sambenito de ñoña?Sí que me molesta un poco, porque lo de moñas o cursi yo lo entiendo como que no tengo garra o fuerza para decir las cosas. Mira, yo el otro día lo pensaba, y quizá tampoco ayudó la canción Nada que perder, en la que repetía muchas veces "me va realmente mal". ¡Creo que la gente se quedó ahí! (ríe). Es verdad, y lo reconozco, que los dos primeros discos eran más tristes. Yo estaba pasando por un desamor brutal y era lo que expresaba. Pero nunca me he visto reflejada ahí, porque yo soy superalegre y optimista. Además, la gente se piensa que los conciertos son tristes, y no, son superdivertidos. Te lo pasas superbien, y más ahora que tengo mucho repertorio. Eso sí que da rabia. Pero ya estoy saliendo de eso.

¿Cree que hubiera tenido el mismo éxito de haber empezado ahora a cuando lo hizo, hace veinte años?Creo que si surgiera ahora me iría increíble. Lo pienso a veces, de verdad. Tienes las redes y te muestras como eres. La gente no se hace una imagen equivocada de ti. Yo creo que, de alguna manera, te acercan más a la gente y se deja de inventar. Me habría ido bien, sí.

Lleva tiempo en nuestras vidas, pero poco se sabe de usted, salvo por lo artístico.Han sido mis canciones las que, al final, me han obligado a hablar de ciertas cosas. Yo no tengo problema en contar, pero sí que es cierto que a mi hijo Leo no lo saco en las redes, como mucho de espaldas. Creo que robarle las primeras veces a alguien es una mierda. Eso lo tengo que cuidar un montón. Quiero que él tenga su personalidad y su manera de mostrarse al mundo. Robarse a eso a un niño me da mucho miedo y que luego, de mayor, se puede dar la vuelta y que te pida explicaciones. Hay gente que su hijo parece un Gran Hermano.

Estuvo en coma tres días. ¿Cómo se ve la vida después de una experiencia de vida así?Te das cuenta de que la vida es como la tele: le das al botón de apagar y se acabó. Lo que me pasó, que no lo entiende casi nadie que no haya pasado por eso, es que, cuando me desperté y supe que iba a vivir, me daba una tristeza tremenda pensar que, si me hubiera muerto, no habría tenido la posibilidad de haberme despedido de nadie. Ahora tengo la necesidad de decirle a todo el mundo que le quiero y de disfrutar de todo lo que hago. ¡No quiero que pasen rápido los días! Es que hay mil cosas a cada rato. Me ha cambiado todo, es como que yo tenía puesto el foco en un sitio y, de repente vi que no era ahí. Soy otra persona, y mucho más feliz.

¿Y con más miedos?Yo antes nunca había pensado en la muerte. Somos así de idiotas, nos creemos que a nosotros no nos va a pasar. Cuando ves que sí, es verdad que da yuyu, y más cuando tienes un hijo. ¡Joder, es que no me quiero morir! Por eso celebro cada instante, cada cumpleaños. Es increíble hacerse mayor, aprender y cumplir experiencias.

Conchita Cantautora. Finlandia. 43 años. María Concepción Mendívil, Conchita, nació en Finlandia, pero pasó su niñez entre Rusia y Francia. A los 14 años llegó a España, donde, en 2007 inició su carrera profesional con su primer disco, Nada más. A ese le han seguido seis más y temas muy populares como 'Tres segundos', 'Puede ser', 'La guapa de la fiesta' o 'El viaje'.