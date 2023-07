"Llámeme señora Morant": el rifirrafe entre la ministra y el resto de candidatos por Valencia que se ha hecho viral en las redes

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, protagonizó un rifirrafe con el candidato del PP por Valencia, Esteban González Pons, y el candidato de Vox, Carlos Flores, durante un debate que tuvo lugar el pasado jueves, debido al modo de dirigirse a ella por parte de ambos en algunos momentos del encuentro: con su nombre de pila.

El vídeo que se ha hecho viral este miércoles incluye extractos del debate del pasado jueves, pero también otros fragmentos de un encuentro del pasado 7 de julio entre los cabezas de lista por Valencia al Congreso. En ese extracto, elaborado por algunos medios, se observa cómo Pons y Flores llaman "Diana" a Morant y "Àgueda" a la candidata de Sumar, Àgueda Micó.

Morant le pidió a Pons un tratamiento de respeto similar al que ella le daba: "Le voy a decir una cosa y no se la tome a mal", dijo la ministra al candidato del PP. "Cada vez que se refiere a la señora Micó y a mí se refiere con nuestro nombre de pila y al resto de los hombres de aquí por su apellido. A mí me gustaría que el tratamiento que me hace usted a mí sea el mismo que el que yo le hago a usted, que es señor Pons y que usted se dirigiera a mí como señora Morant".

González Pons, visiblemente sorprendido por las palabras de Morant, respondió: "Perdóneme señora ministra; no, no, perdóneme señora ministra... señora ministra", y volvió a referirse a ella de esta manera hasta el fin del debate, aclarando además que al candidato de Vox, también le llamó "Carlos" en algún momento del encuentro.

El candidato de Vox, Carlos Flores, salió en defensa de la posición de Pons y explicó: "Nos conocemos desde hace 40 años y Águeda y yo hemos sido compañeros de departamento desde hace veintitantos, eso es lo que justifica que en un acto público nos tratemos con familiaridad de lo que haríamos en otras circunstancias". Momentos después, se refirió a Morant como "su excelencia".

"Ni se habían dado cuenta de su machismo"

Las reacciones no han tardado en llegar. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en declaraciones a la prensa en Madrid, ha señalado que "todos los que hayan visto el vídeo ven que es un ejemplo de falta de respeto, de falta de educación y de machismo".

"Tratar a las representantes femeninas en los debates por el nombre de pila cuando ellas se dirigen a los hombres con todo el respeto llamándoles señor y su apellido, y además tratar de ridiculizar a esas personas, me parece que deja muy claro que PP y Vox son lo mismo, que no tienen ningún tipo de respeto por los derechos de las mujeres", ha añadido Calviño.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, secretaria general de Podemos y candidata de Sumar, Ione Belarra, ha resumido en otro tuit que "se ofenden porque ni se habían dando cuenta de su machismo".

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez "Pam", ha tuiteado que le parece "lamentable" ese tuteo, "pero desgraciadamente habitual", y su comentario ha sido retuiteado por la ministra de Igualdad, Irene Montero.