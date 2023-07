Ana Belén tacha de "censura" la cancelación de su obra en Jaén: "Lo que hay que hacer es votar y saber muy claro lo que se vota"

El Ayuntamiento de Jaén ha suspendido la obra de teatro Romeo y Julieta despiertan, protagonizada por Ana Belén y José Luis Gómez. Se trata de la adaptación de Romeo y Julieta que narra la historia del amor maduro de los amantes de Verona.

La obra estaba programada para finales de octubre, pero, apenas unas semanas después de que se haya conformado el nuevo Ayuntamiento de Jaén, liderado por el Partido Popular y el regionalista Jaén Merece Más, sus dirigentes han decidido suspenderla.

La concejal de Cultura María Espejo, de Jaén Merece Más, ha asegurado, según publica El País, que "no existe ningún expediente abierto de contratación en este patronato, ni gestiones verbales realizadas para su contratación desde el inicio de esta legislatura, ni tampoco se nos ha comunicado de la anterior corporación ningún inicio de contratación".

Sin embargo, indica el mismo medio, esta misma Concejalía sí mantiene los otros dos espectáculos -un concierto de Raphael y otro de Pablo López- programados y cerrados con la misma promotora y en las mismas condiciones contractuales que la obra de teatro suspendida.

El diario ha hablado con el promotor Manuel Puentes, propietario de los derechos de la gira de Romeo y Julieta despiertan por Andalucía, y también productor del concierto de Pablo López, que ha mostrado su "sorpresa y perplejidad" por la cancelación.

También lo ha hecho con Ana Belén, quien, aunque no quiere entrar en detalles, sí ha criticado directamente la "censura" sufrida. "He firmado todos los manifiestos en favor de la cultura, en contra de la censura. He hecho todos mis deberes. Sea por lo que sea, solo puedo decir esto: qué mala es la censura y qué malo es el retroceso. Lo que hay que hacer es votar y saber muy claro lo que se vota", ha manifestado la actriz y cantante.