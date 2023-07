Chabeli Navarro, la otra ex de Bertín Osborne: "Estuve embarazada de él y me convenció para abortar"

Coincidiendo con la próxima paternidad de Bertín Osborne con Gabriela Guillén, Chabeli Navarro, que en su día se dijo que mantenía una relación con el artista, ha decidido no callar más y contar su historia en una revista.

La sevillana, ex del programa MyHyV, revela que se quedó embarazada de Bertín Osborne durante la relación que mantuvo con él hace dos años, pero, que en su caso, ella no fue tan valiente como la joven colombiana. Tampoco sintió el apoyo del artista, según sus palabras. "Estuve embarazada de Bertín y él me convenció para abortar", es el titular de su entrevista exclusiva.

"Reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años", asegura en Lecturas. "Cuando se la di, me dijo lo mismo que a Gabriela, que no era un hijo buscado. Él no quería tenerlo".

"Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui", cuenta. En aquel entonces, asegura, se vio muy sola: "Me sentía juzgada y tuve miedo".

Además, asegura que, como a Gabi, Bertín Osborne le planteó la posibilidad de seguir adelante con el embarazo o interrumpirlo. En el caso de la colombiana, ella ha querido tener a su bebé, aunque ahora su relación con el artista, padre de la criatura, no esté en su mejor momento, ya que, como han admitido los dos, están distanciados. En su caso, cuenta, Bertín le dijo que, "sí decidía tener el niño, sería un hijo secreto".

¡Chabeli Navarro explota! La ex de Bertín nos cuenta que también se quedó embarazada y no se sintió apoyada por él. Además, la vuelta de Jorge Javier a televisión y cómo fue el reencuentro de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. ¡No te quedes sin tu revista Lecturas! ¡Corre a tu kiosco! pic.twitter.com/DLCq1vHky4 — Lecturas (@Lecturas) July 19, 2023

"Me arrepiento muchísimo de haber abortado, pero me sentía sola y tenía miedo. Si yo hubiera tenido un poco de apoyo, habría seguido adelante", dice Chabeli, que detalla cómo ocurrió. "Mi decisión la tomé sin estar segura. Aborté estando de once semanas, casi al límite del plazo", cuenta. "Fui con una amiga a aborta, y él no me llamó. Ya no se ha preocupado por mí", indica. "Le dije que ya estaba hecho a través del chófer, porque él ya no me hablaba".

Sobre la relación con el artista, cuenta: "Cuando Bertín dijo que me conocía solo de un día me sentí despreciada, que no era su tipo de mujer. Me sentí fatal, nunca se avergonzó de mí cuando salíamos a cenar. Él ya no estaba con Fabiola".