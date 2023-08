El método más efectivo para ahorrar dinero cada mes al ingresar tu nómina

Muchos ahorradores españoles se encuentran disfrutando de sus vacaciones de verano, una época en la que en líneas generales las economías domésticas tienden más al gasto más que al ahorro.

Es normal que en nuestros días de descanso durante el periodo estival seamos más flexibles con la administración del dinero porque como se dice "las vacaciones son vacaciones" y, por ello, es complicado renunciar a salir a comer o cenar en bares y restaurantes, comprarse un bañador nuevo o planificar viajes a nuevos destinos.

Sin embargo, existe un método ampliamente recomendado por los expertos en finanzas personales con el que podemos ahorrar en cualquier época del año y circunstancia en la que no encontremos.

Se trata de lo que conocemos por preahorro. "La fórmula es sencilla: cada mes, según se ingresa el salario, el dinero que se desea ahorrar se manda a otra cuenta diferente. De tal forma, esa cantidad de dinero no está nunca disponible en la cuenta de uso diario y no es necesario hacer un esfuerzo para no gastarlo", explica BBVA en su blog de finanzas personales.

Y pone un ejemplo: "Si una persona percibe 1.300 euros de salario, puede dar orden a su banco para que transfiera todos los meses 100 euros a otra cuenta. Así no lo tendrá disponible a la vista y sujeto a la tentación de gastarlo. O lo que es lo mismo, se empieza el mes con los deberes hechos y se acaban las excusas de que los gastos se han comido los ingresos y no hay manera de ahorrar".

La primera técnica, la más útil, es ahorrar a primeros de mes, cuando has cobrado la nómina o entra la factura

Natalia de Santiago, experta en finanzas personales, aseguró en una entrevista para 20minutos que "el ahorro tiene que estar planificado" porque "no se puede esperar a fin de mes a ver si ha quedado algo en la cuenta". "Esa precisamente es la receta para que no quede nada. Los gastos son como un gas y cogen todo el espacio que les des", afirmó.

"La primera técnica, la más útil, es ahorrar a primeros de mes, cuando has cobrado la nómina o entra la factura, y hacer una transferencia en automático. Esta transferencia no hace falta que sea grande. Pueden ser cinco o diez euros. Lo importante es que se produzca todos los meses y sea en automático", concluyó.

Coincide en el análisis de Santiago el también experto financiero Richard Gracia, autor junto a su hermano Diego de los libros El Método RICO y Superahorradores, enfocados al ahorro y la inversión.

"El ahorro tiene que suceder el día 1, en cuanto entra la nómina porque de lo contrario es fácil que te acabes gastando ese dinero", señala Gracia, quien aconseja: "Hay que acostumbrarse a vivir con un presupuesto y ahorrando primero. Como se suele decir: pagarte a ti mismo primero".

¿Cuánto dinero debería preahorrar?

Respecto a cuánto dinero es aconsejable ahorrar mensualmente, cada economía doméstica es distinta y habrá quién pueda guardar 50 euros y quien pueda elevar esa cantidad. Se estima que una buena cifra sería alrededor del 20% de nuestros ingresos.

En cualquier caso, lo recomendable siempre es hacer antes un pequeño análisis de nuestras finanzas personales para poder calcular los gastos que tenemos y así determinar el dinero que podríamos reservar.

No obstante, desde el BBVA recalcan que "al principio lo fundamental es crear el hábito y posteriormente ir aumentando poco a poco la cantidad inicial" porque "al igual que el cerebro se acostumbra a gastar más cuando más se tiene, también se adapta en sentido contrario".

