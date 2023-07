Marta Riesco ataca a Olga Moreno y cuestiona el patrimonio de la andaluza: "¿Qué hizo con el dinero de 'Supervivientes'?"

Olga Moreno se convirtió en la ganadora de la edición de 2021 de Supervivientes, un premio que, según Marta Riesco en su día, fue "más que merecido". Ahora, dos años después, la reportera se pregunta qué ha sido de la ex de Antonio David Flores y, lo más importante, qué ha hecho con sus ingresos.

A través de una entrevista de Youtube, la periodista aseguraba que a Olga "le gusta mucho una cámara", además de explicar el dinero que la mujer ganó durante su estancia en el programa. En concreto, Olga se embolsó un total de 200.000 euros. Lo cual hubiera supuesto una suma a la semana de 13.000 euros, pues estuvo tres meses concursando.

"¿Qué hizo Olga Moreno con el dinero que ganó de Supervivientes? ¿Cuánto dinero creéis que le ha dado a mi expareja y a la familia de mi ex?", señala Marta Riesco. Y es que, aunque Olga quería haber hecho un viaje familiar de ensueño, no llegó a cumplir sus deseos debido a la fuerte crisis que atravesó.

Una pregunta que gana aún más peso al tener en cuenta que al año siguiente de su victoria, en 2022, no quiso entregarlo en plató. Por ello, Marta se cuestiona el porqué la diseñadora de moda no ayudó a la familia Flores: "Preguntadle a Rocío Flores a ver si cuento la verdad. Cuando tú dices que vas a ganar dinero para tu familia...a ver si eso se cumplió o les ha dejado con una mano delante y otra detrás. Imagínate lo claro que lo tengo. Cuando hablo claro"

Según explica Marta, aunque muchos creen que al ser su dinero ella podía hacer lo que quisiera con él, lo cierto es que debía de haber ayudado a su familia de aquel entonces:"No siembro dudas, lo digo claro. A mí no me gusta tirar la piedra y esconder la mano".

Por su parte, Antonio David Flores hacía uso de sus redes sociales para lanzar una indirecta: "Atención, pregunta. ¿Quién hace ver que cambia en sus pensamientos, persigue cambiar su destino con arrepentimiento implícito? Buenos Días".