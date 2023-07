Rocío Carrasco pierde una demanda contra Olga Moreno, ambas exmujeres de Antonio David Flores, en la que le pedía 150.000 euros

La hija de Rocío Jurado mantiene una cruzada de demandas contra casi todos los miembros de la familia Flores. Hace unos meses le tocó el turno a Olga Flores, exmujer de su exmarido, Antonio David Flores, por unas declaraciones que hizo en la final de Supervivientes, que Olga ganó, en 2021.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid comunicaba tanto a la hija de Rocío Jurado como a la sevillana que la petición ha sido desestimada. De esta manera, finalmente la ganadora del reality no tendrá que hacerse cargo de los 150.000 euros que Rocío Carrasco le pedía para apaciguar los daños producidos a consecuencia de una entrevista que tuvo lugar en Sálvame Deluxe en diciembre de 2021. Una charla en pleno prime time que la hija de Pedro Carrasco consideró absolutamente nociva para su imagen.

"No podía pensar en mi mente porque hubiera llorado mucho más. Pero llegó un día en que pensé en por qué no iba a pensar en mi gente, en la cara de mi hija, en mi marido... Por qué no. Me daba igual llorar o reír. Es mi vida. Es lo que he vivido 22 años. Que sí, que son unos niños que son conocidos pero es mi vida”, insistía Olga en sus declaraciones a Jordi González, que la entrevistó en el plató.

“No lo hice antes por miedo al exterior. Es duro el no pensar en nada de fuera. Es muy duro, pero también creo que me ha ayudado pensar en mí un poquito”.

Este concurso coincidió en el tiempo con la emisión de la docuserie que protagonizó Rocío Carrasco contando los presuntos malos tratos que sufrió por parte de su marido durante casi toda su convivencia, y que supuso el despido de Mediaset de Antonio David Flores, así como una oleada de solidaridad a favor de ella.

Este fue el momento en que Olga habló de Rocío provocando la denuncia. MEDIASET

Previamente, la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado el recurso de apelación interpuesto por Rocío Carrasco contra Olga, en el que le reprochaba haber atentado contra su derecho al honor tras unas declaraciones en la revista Semana, donde Olga afirmaba haber sido “la salvación para Rocío y David Flores”, hijos de Carrasco.

De este modo, la hija de la más grande se ha quedado sin que la Justicia le dé la razón en sus causas contra Olga, que ha estado más 22 años al lado de Antonio David, y más de 15 junto a sus hijos, Rocío y David.