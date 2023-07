Se suspende el juicio por alzamiento de bienes contra Antonio David Flores

Se ha suspendido la vista del juicio por alzamiento de bienes contra Antonio David, que se iba a celebrar este jueves 6 de julio, después de que su abogado lo pidiera.

Continúa la batalla legal entre Rocío Carrasco y el ex guardia civil, aunque en realidad es un litigio que tiene años de antigüedad, pues comenzó en 2017 cuando la hija de 'La Más Grande' demandó a su ex por, presuntamente, haber ocultado ganancias para no pagar los 60.000 euros que le adeudaba tras ser condenado por el impago de la pensión de sus hijos.

El excolaborador de televisión se declaró insolvente y aseguró que no obtuvo ingresos entre 2011 y 2013, aunque Carrasco sostuvo en Rocío, contar la verdad para seguir viva, que "la mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraban sociedades a las que él pertenecía".

Por este motivo, y ya que a día de hoy no ha saldado la deuda de 60.000 euros, la televisiva interpuso una nueva querella por un delito de insolvencia punible, proceso que iba a comenzar este jueves 6 de julio con una vista que, finalmente, se ha suspendido, tal y como informa en exclusiva Lecturas.

La citada revista sostiene que el abogado de Antonio David pidió el pasado martes la suspensión de la vista, alegando que se había admitido a trámite una prueba que no se había practicado.