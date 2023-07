Albert Lladó, neurólogo: "En los próximos meses se espera aprobar algún fármaco que ralentice la progresión del alzhéimer"

Se estima que en España hay alrededor de 800.000 personas que padecen alzhéimer. En 2050, se calcula que la cifra rondará los 1,5 millones. Esta enfermedad neurodegenerativa, la más común y principal causa de demencia, suele manifestarse en edades avanzadas, pero en algunos casos, los denominados "alzhéimer de inicio precoz" surge antes de los 65 años. Su detección y tratamiento tempranos son decisivos en su evolución y pronóstico.

El doctor Albert Lladó Plarrumaní, neurólogo de la Unidad de Alzhéimer y otros trastornos cognitivos del Hospital Clínic-IDIBAPS (Barcelona) e investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, cuenta con una amplia experiencia en el estudio de esta enfermedad. Precisamente hace apenas unas semanas, ha sido premiado por la Sociedad Española de Neurología (SEN) en reconocimiento a sus trabajos de investigación sobre biomarcadores diagnósticos y pronósticos en alzhéimer de inicio precoz esporádico.

¿También influye que se diagnostique más o de forma más precoz que antes?Sin duda, es una enfermedad que, en muchos casos, se diagnostica antes. También es verdad que la población conoce más sobre ella. Es frecuente cuando hacemos historia familiar de los pacientes que tengan padres o abuelos diagnosticados de alzhéimer. A veces es una demencia senil, han tenido esclerosis, perdió la memoria… No hay un diagnóstico claro, pero hoy en día ponemos nombre y apellido con más facilidad que hace un tiempo.

¿Qué otras causas existen, además de las genéticas, para definirlo como "esporádico"?La enfermedad empieza porque hay un disbalance entre la producción y eliminación de la proteína beta mieloide, pero por qué pasa este disbalance, en los casos esporádicos, todavía no queda muy claro. El principal factor de riesgo es la edad, el resto sabemos que puede haber cierta predisposición genética y ciertos factores de nuestra actividad en la vida diaria que podrían favorecerla, pero no hay ningún factor de riesgo claro. Sabemos que, en gente que tiene un nivel educativo más alto, a veces los síntomas pueden aparecer más tarde o que gente que tiene factores de riesgo vascular tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad.

¿Cuáles son los primeros signos de alerta del alzhéimer de inicio precoz esporádico?El primer síntoma de la mayoría, entre un 60-70% de los casos, suele ser una pérdida de memoria, pero a veces, en un 30-40% de los casos, puede ser un trastorno del lenguaje, un cambio de carácter o incluso trastornos a nivel visual. Muchas veces la persona en sí es poco consciente de estos déficits, por eso es importante que las personas de alrededor se den cuenta y acuda a su médico de familia. Todos los médicos tienen que ser conscientes también de que en estas edades no todo es estrés o depresión y a veces pueden ser los primeros síntomas de un proceso neurodegenerativo, por lo tanto, hacer una pequeña valoración puede ser muy interesante.

Forma parte del equipo de investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS que han desarrollado un biomarcador por análisis de sangre. ¿En qué consiste?En los últimos años se está investigando muchísimo en los biomarcadores plasmáticos, que sacamos de una analítica sanguínea. Estos biomarcadores son mucho más rápidos y menos costosos y molestos para el paciente que una punción lumbar. Hasta ahora no habían dado muy buen resultado, pero nuevas técnicas de análisis nos han permitido poder analizar algunas proteínas que tienen una buena sensibilidad y especificidad para ver estas enfermedades. Todavía no los tenemos de uso práctico en el día a día de la clínica, pero sí que parece que podrían aplicarse pronto si los estudios acaban de dar los frutos que esperamos. Quizás no sean tan específicos como los de líquido cefalorraquídeo, pero si pueden ser útiles para hacer una primera aproximación y podrían tener cierta validez diagnóstica.