Alfredo Rodríguez-Antigüedad: "Existe una relación clara entre la progresión de muchas enfermedades con los hábitos de vida sana"

El doctor Alfredo Rodríguez-Antigüedad lleva más de 30 años dedicado al estudio de la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas como el alzhéimer, el párkinson o el ictus. Su contribución a la asistencia, investigación y gestión innovadora de estas patologías le han hecho merecedor recientemente de su segundo Premio de la Sociedad Española de Neurología (SEN), organización de la que fue presidente hasta hace tres años.

Además, el doctor Alfredo Rodríguez-Antigüedad ha participado como investigador en más de 20 ensayos clínicos y proyectos de investigación sobre la esclerosis múltiple y es autor de diversos libros y publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Este sábado, 22 de julio, Día Mundial del Cerebro, hablamos con el neurólogo, actualmente Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Cruces (Vizcaya), coordinador de la Unidad de Neuroinmunología y profesor asociado de Neurología de la Universidad del País Vasco, sobre uno de los campos más complejos de la medicina, el tratamiento de las enfermedades neurológicas.

¿En qué enfermedades neurológicas se están produciendo más avances en investigación?En todo lo que es neuroinmunología y en las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, en el ámbito de los tratamientos para el alzhéimer se está avanzando muchísimo. Hay un avance también en un campo que no es una enfermedad, sino una herramienta: los biomarcadores. Se está avanzado muchísimo para poder tener biomarcadores que nos permitan diagnosticar a un paciente de una cierta enfermedad con un análisis de sangre. Estos biomarcadores suponen tener una ventana en la sangre a lo que pasa en el interior del cerebro para diagnosticar tempranamente y de manera precisa enfermedades, para monitorizar su evolución o para ver la respuesta al tratamiento y, en un futuro, por qué no, poder tener una medicina más personalizada y dar un tratamiento específico a un determinado paciente.

Dentro de las enfermedades neurológicas, las neurodegenerativas tienen cada vez más protagonismo porque son cada vez más frecuentes...Sí, porque la gente vive más. La inmensa mayoría de estas enfermedades van asociadas al envejecimiento y, cuanto más sobrevivimos, más riesgo tenemos de caer enfermo de ellas. Habremos superado otras, pero caemos en esas. No parece que haya un factor ambiental que determine una mayor frecuencia de estas enfermedades. Por categorías de edad, se supone que son más o menos las mismas y que no ha cambiado ese riesgo, pero como cada vez hay más población más mayor son más frecuentes.

¿De qué forma influye el tener una vida social activa?Una persona que está sin ningún tipo de estímulo exterior no va a tener un cerebro igual de bien entrenado que una persona que está activa. Si uno está todo el día viendo la televisión y sentado en el sofá de su casa es un drama. Sobre todo, las personas mayores, que no tienen ya la motivación del trabajo, tienen que intentar mantener una vida social activa. No es un reto, es posible y, además, agradable.

Usted está especializado en la esclerosis múltiple. Uno de los grandes enigmas de esta enfermedad es su causa. ¿Qué se sabe sobre su origen?Se sabe que hay una cierta predisposición familiar que pesa, pero que no es la causa fundamental. La esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria, es una predisposición. En parejas de gemelos univitelinos, exactamente iguales genéticamente, la concordancia ronda el 25%. El otro 75% depende de otras causas. En cuanto a los factores ambientales, se ha intentado vincular a todo tipo de variables, como el sol, la vitamina D, el sueño, etc. y no se ha encontrado aún relación. Más recientemente, se demostró que los soldados americanos contagiados con el virus de Epstein-Barr tardíamente desarrollaban esclerosis múltiple. Es un campo que está en investigación porque este virus parece que podría tener un papel más protagonista que otros en el origen de esta enfermedad en su componente ambiental.