Síntomas del alzhéimer: así se desarrolla esta enfermedad que provoca un deterioro en el pensamiento

El alzhéimer es un "trastorno neurológico progresivo" que genera una atrofia en el cerebro y la muerte de las neuronas cerebrales. Es la causa más frecuente de demencia en todo el mundo y se caracteriza por "un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente", explican los especialistas de Mayo Clinic.

Por tanto, es una afección que origina problemas "con la memoria, el pensamiento y el comportamiento" cuya sintomatología se va desarrollando lentamente y empeorando con el tiempo. Por eso es tan importante detectar las señales de alerta a tiempo.

¿Cuáles son las características del alzhéimer?

Pérdida de memoria y de las habilidades cognitivas. Así es cómo se va desarrollando esta enfermedad, responsable del 60% al 80% de los casos de demencia. Sin embargo, "el alzhéimer no es una característica normal del envejecimiento", aunque el factor de riesgo más conocido sí sea la edad, explican desde Alzheimer's Association.

La mayoría de personas que padecen esta enfermedad son mayores de 65 años, pero no es únicamente una patología propia de la vejez, ya que su inicio puede ser precoz. No tiene cura, pero existen tratamientos para hacer frente a los síntomas, aunque no pueden detener el avance progresivo de la enfermedad.

La investigación continúa y se trabaja a nivel mundial para encontrar tratamientos para su prevención o para mejorar la sintomatología. También para conocer su origen, ya que las causas exactas de su aparición se desconocen en su totalidad.

"A un nivel básico, las proteínas del cerebro no funcionan con normalidad, lo que interrumpe el trabajo de las neuronas cerebrales y provoca una serie de eventos tóxicos. Las neuronas se dañan, pierden las conexiones entre sí y finalmente mueren", explican los expertos de Mayo Clinic.

¿Cómo se manifiesta la enfermedad?

"El síntoma temprano más común del Alzheimer es la dificultad para recordar información recién aprendida", añaden en la Alzheimer's Association. Así, el signo de alerta más frecuente es el que comienza con los cambios que afectan al aprendizaje con pérdidas momentáneas de memoria.

"A medida que avanza en el cerebro, se agravan los síntomas, entre ellos, la desorientación; cambios en el humor y el comportamiento; confusión cada vez más grave en relación con eventos, horas y lugares; sospechas infundadas sobre familiares, amigos y cuidadores profesionales; pérdida de memoria y cambios en el comportamiento más graves, y finalmente, dificultad para hablar, tragar y caminar", subrayan los especialistas.

En este sentido, indican en Mayo Clinic, las personas que padecen la enfermedad pueden tener manifestaciones como las siguientes:

Repetir afirmaciones y preguntas.

Olvidarse de conversaciones, citas o eventos.

Colocar sistemáticamente objetos personales en el lugar equivocado.

Perderse en lugares que ya conocen.

Olvidarse de los nombres de familiares y objetos de uso diario.

Tener problemas para identificar objetos con las palabras correctas, expresar pensamientos o participar en conversaciones.

Asimismo, los pacientes con alzhéimer tienen dificultades para realizar varias tareas a la vez y pierden capacidad para tomar decisiones o emitir juicios razonables ante problemas comunes.

Por otro lado, se pueden producir los siguientes problemas en el comportamiento y la conducta: