Javier Pagonabarraga, neurólogo: "A veces no se da al Párkinson la importancia que tiene en cuanto a la discapacidad que genera"

Según datos de 2021, el número de personas con la enfermedad de Parkinson en España es 160.000, cuatro veces más que una década antes. Una mayor esperanza de vida de la población en general y de los enfermos de Párkinson en particular, así como un mayor acierto en el diagnóstico, están detrás de esta multiplicación de los casos.

Dr. Javier Pagonabarraga Mora, coordinador nacional del Grupo Español de Estudio de los Trastornos del Movimiento de la SEN Sociedad Española de Neurología, recientemente premiado por esta entidad por sus investigaciones en torno a esta enfermedad, nos explica por qué a pesar de su prevalencia, el Párkinson sigue siendo una gran desconocida.

Enhorabuena por el premio que ha recibido recientemente de la SEN. ¿Cómo recibió el galardón?No me lo esperaba, la verdad. Yo he colaborado mucho con el grupo español de trastornos del movimiento, este galardón te lo dan un poco por la trayectoria científica, y es verdad que en nuestro grupo nos hemos especializado bastante en intentar buscar las bases neurobiológicas de los trastornos cognitivos y más conductuales o psiquiátricos de estas enfermedades, que a veces había quedan un poco olvidados.

Me hace ilusión que mis compañeros reconozcan un área específica de conocimiento que tiene tanto impacto en la vida de los pacientes y que además sirve también para conocer, no sólo estas enfermedades sino también cómo funciona el cerebro de estos pacientes.