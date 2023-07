Diseñan un nuevo test rápido para el diagnóstico temprano de la demencia y el alzhéimer

Las enfermedades neurodegenerativas, tales como las diversas formas de demencia o el alzhéimer son uno de los principales retos actuales de la medicina. Aunque todavía no existen curas definitivas para ellas, en las últimas décadas se han ido desarrollando enfoques terapéuticos que pueden lograr ralentizar de manera notable su progresión, y para ellos es frecuente detectar la patología en las fases lo más tempranas posibles.

Un test nada invasivo y muy preciso

En esta línea, las enfermedades británicas de Bath y Bristol han sido premiadas con fondos para el desarrollo de un nuevo test rápido para el diagnóstico temprano del alzhéimer y la demencia, tal y como reporta el portal de noticias sobre medicina Healthline. Esta nueva técnica ha sido bautizada como Fastball EEG.

A diferencia de otras pruebas, que han buscado marcadores químicos en la sangre o el fluido cerebroespinal de los pacientes, el test Fastball se basa en el análisis del electroencefalograma (EEG) en busca de patrones de cambios característicos en las ondas cerebrales de las personas con demencia.

Este método único resulta mínimamente invasivo, menos que las pruebas bioquímicas, y más preciso que los test de la función cognitiva tradicionales ya que no requiere que el paciente entienda la prueba o provea ninguna respuesta, lo que ayuda a evitar muchos de los posibles factores de confusión.

Atajar la enfermedad desde su comienzo

Durante los próximos años, el grupo de investigadores que trabaja en el desarrollo de este test deberá probar su eficacia en 1.000 pacientes con demencia. Hasta ahora, constituirá el mayor estudio que emplee el electroencefalograma para detectar la enfermedad de alzhéimer.

El sistema resulta muy prometedor por su gran potencial para obtener diagnósticos tempranos excepcionalmente precisos de manera mínimamente invasiva, algo que podría cambiar el abordaje de la enfermedad. Es previsible que, si métodos como el test Fastball EEG tienen éxito, las estrategias se centren aún más en la prevención del deterioro cognitivo desde las primeras fases de la patología.

