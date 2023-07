Esteban González Pons: "Proponemos una bajada del IRPF, una nueva ley sanitaria y una pactada en educación"

Nacido en Valencia hace 58 años, Esteban González Pons es licenciado en Derecho y doctor en Derecho Constitucional por la UV. Ha ocupado cargos orgánicos en el PP nacional y autonómico. Ha sido diputado en Les Corts, en el Congreso y en el Parlamento Europeo y también senador y conseller de Educación, Territorio y Relaciones Institucionales en los gobiernos de Francisco Camps.

Es un veterano de la política autonómica y nacional. ¿Qué le ha empujado a volver?Estaba bien asentado en Bruselas, donde creo que he hecho y dado lo mejor de mi carrera política, pero creo que España, y la Comunidad Valenciana en particular, vive un momento crítico y mi compromiso político y personal con mi tierra me forzaba a volver. Mi deber ahora está en intentar ayudar a salir de esta política divisiva que nos ha invadido y se ha apropiado de nosotros.

¿Qué objetivo se pone el PP el 23-J?Gobernar en solitario y restaurar la buena política en España, ese es nuestro objetivo. Y vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Estamos en un escenario parecido al de las elecciones andaluzas y voy a apelar a los votantes de todos los partidos para que nos den un voto de confianza. Queremos alcanzar una mayoría suficiente.

¿En qué cifra de escaños lo cuantificaría?En política, cuantificar los objetivos por número de escaños es un ejercicio inútil que siempre desmiente la realidad y además da mala suerte.



¿Qué dicen sus encuestas internas sobre esta posibilidad?Que hay un número importante de ciudadanos que están decidiendo su voto y que, si nos otorgan la confianza, el Partido Popular, convertido en fuerza útil, puede acabar teniendo una mayoría muy, muy, muy clara. Hay una clara opción de que el PP pueda gobernar sin necesidad de un lado a Vox y de otro lado sin una abstención de los socialistas.

González Pons, en Valencia. EDUARDO MANZANA

¿Son los diferentes modelos de pactos en las comunidades un espejo en el que se podría mirar un posible gobierno?En las últimas semanas estamos viendo una política de pactos adaptada a las necesidades de cada lugar. Es verdad que gobernamos con Vox en la Comunidad Valenciana y en Extremadura, pero también en solitario en Baleares, en Madrid y en La Rioja, y en Cantabria y Canarias hemos llegado a acuerdos con partidos regionalistas. En Barcelona hemos dado la alcaldía al PSOE y en Vitoria al PNV para evitar que la tuviera Bildu.



¿Se sienten cómodos?No es bueno que partidos que representan solo el 15% del voto tomen decisiones por el 85% restante de los votantes. La etapa en la que las minorías deciden los gobiernos de las mayorías en España debe pasar y debemos ir a gobiernos mayoritarios.

¿Es la lucha contra la violencia de género una línea roja para el PP?Roja no, rojísima. El Partido Popular defiende que en los ayuntamientos se pueda colgar la bandera LGTBI y que la violencia contra las mujeres se produce por el hecho de serlo y que es claramente violencia machista. No tenemos ninguna duda, y las miles de muertes lo acreditan. Es un hecho. Decir que no existe la violencia machista es como decir que la tierra es plana. No es opinable.

Y eso en acción de gobierno, ¿en qué se traduce?En que en los gobiernos del PP y Vox las competencias de igualdad van a estar en Presidencia.

González Pons, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

¿Qué significaría en el caso valenciano la coincidencia del PP al frente del Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno?La Comunidad Valenciana ha sido cruelmente olvidada por los Gobiernos de Sánchez, y la provincia de Valencia, en particular. Para mí el gran símbolo del sanchismo en Valencia es que nos hayan enviado a la estación de Chamartín, es la mayor humillación que hemos recibido los valencianos desde 1992. Por lo tanto, un Gobierno en el que haya una fuerte presencia de diputados valencianos en Madrid y que al mismo tiempo coincida con Carlos Mazón de presidente de la Generalitat y María José Catalá de alcaldesa de Valencia puede volver a valencianizar el poder, cosa que nos hace mucha falta.

¿En qué se materializaría esa valencianización del poder?En política, como en la vida, obras son amores y no buenas razones. Y hay muchas obras que llevan mucho tiempo posponiéndose y abandonadas y que deberían las abordadas por el próximo Gobierno. Por ejemplo, el Corredor Mediterráneo, el paso a nivel de Alfafar, el túnel pasante o el soterramiento del eje de Serrería. O que los museos valencianos y el Palau de Les Arts reciban una subvención similar a la de Barcelona o Madrid.

¿Puede ayudar a la reforma de la financiación de la Comunitat la redefinición del poder territorial tras el 28-M?Miente quien dice que la infrafinanciación valenciana es culpa de un partido o de otro. La financiación autonómica solo puede resolverse con un pacto de Estado entre las dos grandes fuerzas políticas. Sin el PSOE nosotros no podemos hacerlo y sin nosotros el PSOE tampoco. Espero que esta sea la legislatura en la que podamos resolver no solo la infrafinanciación, también la deuda histórica producida por tantos años por debajo de la media.

¿Eso pasaría por una quita? Porque el Estado es el principal acreedor de la Generalitat.No me quiero pronunciar. Porque no sé por qué pasaría, pero sé que tiene que pasar.

Esteban González Pons. EDUARDO MANZANA

¿En qué consiste la propuesta fiscal del PP?Pasa por bajar inmediatamente el impuesto de la renta a aquellas declaraciones de menos de 40.000 euros y eliminar inmediatamente el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y por una reforma fiscal para que los contribuyentes paguen menos y reciban más.

¿Cambiarán la ley educativa?La educación tiene solo una respuesta, que es muy obvia, pero por desgracia hasta la fecha imposible: pide un pacto de Estado. No es una materia opinable políticamente, ni en Francia, ni en Alemania ni en Reino Unido. Somos el único país que dependiendo de quién gobierne cambia la ley de educación. Eso debería terminar y deberíamos tener una ley pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista que sobreviviera a cualquiera de los gobiernos.

¿Cuál es su principal propuesta en sanidad?Queremos hacer una nueva ley del sistema sanitario para optimizar recursos y combatir conjuntamente enfermedades como el cáncer. La pandemia nos ha enseñado qué grandes profesionales tiene España, pero también cuántas deficiencias tiene nuestro sistema. Si algo es Alberto Núñez Feijóo es un gran gestor sanitario.

"Quiero una ciudad que tenga puerto y no al revés; confío en Catalá y Mazón"

¿Cómo conjuga su postura personal contraria a la ampliación norte del puerto de Valencia con la del PP, que es favorable?Yo quiero una ciudad que tenga un puerto, no un puerto que tenga una ciudad. A mí no me gustaría que el puerto de Valencia fuera más grande que Valencia porque no quiero que Valencia sea Rotterdam, pero estoy convencido de que María José Catalá y Carlos Mazón van a ser capaces de conciliar los intereses económicos con los intereses ecológicos de la ciudad y ambos tienen mi voto de confianza. Confío en ellos.

González Pons, en un momento de la entrevista. EDUARDO MANZANA

Uno de sus posibles efectos colaterales tiene que ver con la Albufera. ¿Puede hacer más el Gobierno central?Tendría que hacer más. Causa vergüenza ver lo que se preocupa por Doñana y lo poco que se preocupa por la Albufera, que es la que se le está muriendo de verdad. Es un legado que tenemos desde antes de que existiera ningún ser humano sobre sobre este sitio. Era y sigue siendo el lago de agua dulce más grande de la Península. No cuidarlo y no respetarlo es un crimen.

En materia hídrica, ¿la idea del PP es recuperar algo parecido al Plan Hidrológico Nacional?Algo parecido, adaptado a nuestro tiempo. El PP tiene previsto interconectar las cuencas porque no entendemos que un país como España, con tanta escasez de agua, pueda tener un mapa de carreteras y no un mapa de agua. El agua que se va al mar, respetando el Plan Hidrológico, es para los peces y yo prefiero agua para las naranjas.

¿Ese plan requeriría un pacto a nivel territorial?Desde luego, pero yo creo que los socialistas valencianos me iban a apoyar, aunque este Gobierno es el que recortó el trasvase Tajo-Segura en enero.