Vox vuelve a bloquear la investidura de López Miras como presidente de Murcia y abre la posibilidad a nuevas elecciones

El candidato a la reelección por parte del Partido Popular en la Región de Murcia, Fernando López Miras, no ha conseguido la abstención de Vox en la segunda ronda de votación de investidura este lunes -necesitaba más síes que noes-, por lo que no ha sido elegido presidente de la comunidad. Ahora se abre un plazo de dos meses para lograr un acuerdo y evitar la repetición electoral.

La formación de Santiago Abascal no se ha movido de su posición anunciada en las últimas semanas y ha votado 'no' a la investidura de López Miras, al no verse cumplidas sus pretensiones de entrar en el Gobierno autonómico. El PP, por su parte, ha mantenido su propuesta de alcanzar un pacto programático para que Vox se abstuviera, conformándose así un Ejecutivo en solitario del Partido Popular.

"Nadie quiere una repetición electoral, los votantes de Vox no lo entenderán", ha avisado López Miras al líder regional de Vox, José Ángel Antelo. El presidente en funciones ha pedido "respeto" por los resultados electorales que le otorgan el 43% de los votos y ha advertido de que Vox ha antepuesto los cargos a tener políticas en la Región, en las que, según ha dicho el candidato popular, ambas formaciones coinciden.

En su intervención, Antelo ha presentado a López Miras "un acuerdo con 12 puntos programáticos" para apoyar su investidura. Durante el debate de la segunda sesión de investidura se ha dirigido al líder regional del PP y le ha asegurado que si aceptaba esos doce propuestas, hoy mismo sería presidente de Murcia. El partido ha exigido además la vicepresidencia autonómica y dos consejerías.

En este contexto, ahora comienza un período máximo de dos meses para que ambas fuerzas políticas reanuden las negociaciones y logren un acuerdo para proponer un candidato con los apoyos necesarios que sea investido como presidente. De no ser así, la comunidad estará abocada a volver a las urnas.