López Miras pierde la primera votación del debate de investidura en Murcia tras el voto en contra de Vox

El candidato a la Presidencia de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras, ha perdido este viernes la primera votación del debate de investidura al haber recibido 24 votos negativos, entre ellos los nueve de Vox, con los que no ha llegado a un acuerdo que facilite un gobierno en la comunidad.

PP y Vox no han sido capaces de alcanzar un pacto para investir como presidente de la comunidad a López Miras, y el desacuerdo se ha materializado este viernes en la Asamblea regional. El presidente autonómico en funciones ha pedido a Vox "llegar a acuerdos y anteponer el interés general a los particulares". Además, ha insistido en ofrecerle el acuerdo programático que le entregó a la formación de Santiago Abascal esta semana y en encontrar "más puntos de consenso" a lo largo de la legislatura.

Por su parte, José Ángel Antelo, líder regional de Vox, ha reiterado que no pueden "dar un cheque en blanco" al PP y ha persistido en que "Vox tiene en Murcia el mayor porcentaje de voto de toda España". "No podemos confiar porque ya sabemos que en 2019 no se produjeron acuerdos", ha repetido. Además, Antelo considera que el PP pretende la repetición electoral "por mandato de Núñez Feijóo".

Tras este primer intento fallido, ambas formaciones políticas tienen hasta el lunes, cuando se produzca la segunda votación, para reanudar las negociaciones y tratar de desbloquear la situación. Esta segunda oportunidad tan sólo requeriría una mayoría simple, por lo que la abstención de Vox sería suficiente para investir a López Miras.

"Vamos a sentarnos hoy mismo. Tengo hecha mi llamada desde ya mismo", se ha dirigido López Miras a Antelo, con una clara intención de alcanzar un pacto antes de la segunda vuelta de votación. Las próximas horas serán decisivas a la hora de clarificar si habrá acuerdo o no.