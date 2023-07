Alerta por el repunte de ahogamientos este verano: se apunta como causas a la "falta de campañas de prevención" y a la temeridad

Julio ha comenzado con más de dos decenas de ahogamientos en playas, ríos y piscinas. En concreto, 23 personas han muerto desde el viernes pasado mientras trataban de paliar el calor del verano.

Este jueves por la mañana dos hombres fueron los últimos en perder la vida bajo el agua: el primero de ellos, de 48 años, en la piscina de una parcela privada en Dos Hermanas (Sevilla); el segundo, un hombre de entre 60 y 70 años, cuyo cuerpo fue encontrado a las 7.30 de la mañana boca abajo y en la orilla en la zona del paseo marítimo de poniente de Torre del Mar, en Málaga.

También se conoció a última hora de la tarde que una mujer de 77 años que estaba crítica al ahogarse en Altafulla (Tarragona), finalmente ha fallecido. Y finalmente, una turista en cala Bona (Son Servera)

Con la llegada del verano y el comienzo del periodo vacacional, las muertes por ahogamiento, tanto en playas como en piscinas, suelen dispararse. Pero el caso es que preocupa este repunte semanal tan elevado y que podría estar influenciado por las dos olas de calor consecutivas que se han sufrido en la Península.

Los expertos, por su parte, hablan de una explicación multifactorial. "La carencia de campañas de prevención durante todo el año para enfrentar estas situaciones influye bastante y llegamos tarde con ellas", explica a 20minutos Francisco Cano, director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess), sobre unas medidas preventivas que solo se llevan a cabo en verano. "Hay que concienciar de manera proactiva con campañas a la población".

Cano también apela a la responsabilidad individual: "Tenemos que bañarnos cuando toca bañarnos, a veces nos metemos con bandera amarilla". El director de Prevención y Seguridad de la REFSS agrega que en muchas ocasiones los bañistas se meten en zonas que no conocen y donde no hay servicio de socorrismo o no está activo.

En el caso de las piscinas privadas, la falta de observación y medidas de seguridad son determinantes. "Por desgracia carecen de las barreras arquitectónicas necesarias", ha añadido.

El Informe Nacional de Ahogamientos (INA) registraba hasta el 23 de mayo —últimos datos publicados— más de 100 muertes en España por esta causa. La cifra de la misma fecha de 2022 era de 78 fallecimientos en espacios acuáticos. Aquel año el centenar de víctimas mortales no se alcanzó hasta el 10 de junio y, en 2021, hasta el 8 de julio.

La situación ha empeorado en los últimos meses, especialmente en la última semana, y a la espera de conocer las cifras oficiales, solo desde el viernes hay que sumar al registro la pérdida de otras 22 vidas por ahogamientos no intencionales. De continuar esta tendencia, 2023 podría ser de los años más trágicos en playas y piscinas; el ejercicio 2022 terminó con cerca de 400 muertes, lo cual supone el quinto peor dato desde 2015. Hasta el momento, 2017 ha sido el ejercicio más trágico, con 481 óbitos.

Aunque el peligro es generalizado, hay determinados perfiles más vulnerables a sufrir este tipo de incidentes acuáticos. "Las estadísticas muestran a un hombre mayor de 65 años y de nacionalidad española", ha detallado el director de Prevención y Seguridad de la Refss. Este tipo de bañistas suelen ir solos y acudir a espacios acuáticos naturales, especialmente playas.

Al menos dos de las víctimas registradas durante el pasado fin de semana eran menores, un grupo que también es especialmente vulnerable en estos casos. "Intentamos transmitir la idea de que los niños tienen que ir acompañados", ha afirmado Cano.

Cómo prevenir los ahogamientos

Desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo recomiendan hacer caso en todo momento de las normas y las señales que se encuentran en los espacios naturales.

Los bañistas deberán introducirse en el agua solo en zonas que cuenten con servicio de socorrismo y cuando este se encuentre activo. "Por mucho calor que tenga, tengo que esperar a que llegue el socorrista", ha incidido Cano.

En el caso de niños y mayores de 65 años, el director de Prevención y Seguridad de la Refss ha insistido en que se bañen acompañados: "No es lo mismo vigilar que acompañar". Si las personas vulnerables se meten en el agua con un acompañante este podrá prevenir el ahogamiento o llamar a los servicios de salvamento en caso de ser necesario.